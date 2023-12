Vinciane Brunel : "Taper du poing sur la table pour dénoncer une honteuse loi Immigration"

Comme de nombreuses collectivités de gauche, la Métropole de Lyon entend résister face à la loi Immigration. Pour Vinciane Brunel, il convient de "taper du poing sur la table pour dénoncer une loi honteuse". L'écologiste, qui voit dans ce texte une "trahison d'Emmanuel Macron", sait qu'il sera compliqué de contourner les prérogatives de la loi. C'est pourquoi les Départements et la Métropole pourraient "envisager des aides en plus pour rééquilibrer les choses et être en accord avec nos valeurs".

"On en est à la xième loi sur la régulation de la migration. Ca montre bien qu'on ne solutionne pas la situation", regrette Vinciane Brunel.

Selon elle, la loi Immigration va plonger de nombreuses personnes dans la précarité et aggraver la situation de l'hébergement. "En quelques mois, on a accueilli ce qu'on accueillait en un an en 2022", rappelle l'élue métropolitaine.

00:00 Loi immigration

03:49 Convention citoyenne

05:21 Hébergement d'urgence

07:30 Union de la gauche

09:07 Que retenir de 2023

10:04 Qu'attendre de 2024