Agriculteurs en colère : deux blocages près de Lyon ce mercredi, la préfecture invite à "différer tout déplacement"

Au contraire, la profession en colère prévoit de nouvelles actions après celles réalisées partout en France ce mardi.

Ce mercredi après-midi, le mouvement va s'implanter dans la Métropole de Lyon. La FDSEA et les Jeunes agriculteurs du Rhône se sont entendus pour mener deux blocages simultanés à Limonest et à Givors. Les cortèges de tracteurs partiront en opération escargot de Beauvallon et de La-Tour-de-Salvagny à 14h.

Ce sont donc les entrées de Lyon, sur l'A6 et l'A7, qui seront paralysées ce mercredi après-midi. Et même au-delà puisque le blocage pourrait durer 24 heures.

"Les agriculteurs demandent d’être considérés avec toute la dignité qu’ils méritent. Ils veulent simplement vivre de leur métier: celui de nourrir leurs concitoyens", annonce la FDSEA 69.

Les agriculteurs qui dénoncent la non-application de la loi Egalim et la multiplication des normes administratives ont été reçus lundi par Gabriel Attal. Si le Premier ministre a promis des annonces dans la semaine, ses interlocuteurs entendent l'obliger à se surpasser en multipliant les blocages dans le pays.

La préfecture du Rhône a réagi à ces annonces de blocages et invite les usagers de la route à différer tout déplacement en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais aussi à "rester calme" si jamais ils prenaient le volant. "En ce sens, les employeurs sont invités à faciliter, sans délai, le recours au télétravail de leurs salariés", poursuivent les services de l'Etat.