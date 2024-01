Raphaël Debû : "La gratuité des TCL est une priorité"

La gratuité des transports en commun va-t-elle devenir la nouvelle promesse à la mode à l'approche des élections municipales ? Montpellier a franchi le pas, Grenoble y réfléchit. Et à Lyon, le PCF pousse pour que les TCL le deviennent également.

Si Raphaël Debû reconnaît que les "recettes (sont) indispensables au développement du réseau et la mise en place de la gratuité", il estime qu'il est possible de les récupérer ailleurs que dans la vente de tickets et abonnements. "En région parisienne, il existe deux taxes sur les m2 de bureaux et les m2 de parking qui permettent de lever 60 milliards d'euros et notamment de financer le Grand Paris Express. Nous demandons au législateur d'étendre cette taxe à l'ensemble du pays", explique le conseiller métropolitain et du Sytral.

"Le président de la Métropole de Lyon n'est pas un fan absolu de la gratuité des transports. C'est une question idéologique qu'il ne partage pas", regrette Raphaël Debû. Le leader des communistes lyonnais aurait dépensé l'argent de la collectivité autrement : "On aura dépensé un demi-milliard sur ce mandat pour les pistes cyclables. C'est justifié, mais j'aurais préféré qu'on travaille sur la mise en oeuvre de la gratuité. (...) La gratuité est une priorité".

Face aux difficultés de recrutement de chauffeurs de bus à Lyon, Raphaël Debû pense avoir la solution : "Je suis partisan d'une revalorisation et de donner un sens à ce métier pour le rendre plus attractif".

00:00 Gratuité des TCL

06:07 Recrutement des chauffeurs

06:40 Allotissement

07:43 NUPES