Agriculteurs en colère : en congrès à Lyon, la FNSEA annoncera les suites du mouvement à 20h

Sur les voies désertées de l'autoroute, les agriculteurs en colère entamaient leur second jour de blocage au niveau de Dardilly. Ils participaient également au congrès national de la FNSEA, avec la venue du président Arnaud Rousseau, et de la préfète du Rhône et de région Fabienne Buccio.

Dans l'attente des annonces promises par le Premier ministre Gabriel Attal, les agriculteurs ont rappelé leur union et leur détermination à maintenir la pression sur le gouvernement.

En fonction des mesures dévoilées depuis la Haute-Garonne, la FNSEA s'adaptera. Et c'est à 20h qu'elle communiquera sur l'arrêt ou la poursuite du mouvement de blocages, voire un possible durcissement si la profession considère que Gabriel Attal s'est moqué d'elle.

"La balle est dans son camp", a lancé Arnaud Rousseau, qui a reconnu que de nombreux manifestants sont "sur la brèche et fatigués". Si les manifestants rhodaniens et même rhônalpins ont été plutôt calmes, dans d'autres régions les actions coup-de-poing réalisées ont fait du dégât.

Pour rappel, l'A42 près de Lyon est également concernée par un blocage qui doit se maintenir au moins jusqu'à 20h ce vendredi.