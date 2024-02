LOU Rugby : fin de saison pour Thibault Regard

La victoire du LOU (28-17) acquise contre La Rochelle ce samedi a laissé plus de traces que prévu. Quinze minutes avant la fin du match, Thibault Regard sortait sur blessure et ratait les derniers instants avant le coup de sifflet d’une victoire très précieuse dans la conquête du maintien en Top 14. Ce lundi, le verdict est tombé pour le centre du LOU : rupture du tendon d’Achille de la jambe droite et saison terminée.

Thibault Regard va subir une opération ce mardi à l’hôpital Mermoz. Si le club lyonnais se chargera d’annoncer une durée précise d’absence, la reprise totale des sports collectifs après cette blessure est estimée à huit mois. En ce sens, le joueur de 30 ans ne devrait pas faire son retour dans le groupe avant le début de la saison prochaine.

Sur les bancs de l’infirmerie, Thibault Regard rejoint un groupe de dix joueurs, dont celui des blessés de longue date avec Jean-Marc Doussain (luxation du genou droit) et Dylan Cretin (rupture du ligament croisé antérieur).