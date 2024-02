Deux restaurants de Lyon obtiennent un Bib Gourmand

Avant les très attendues étoiles le 18 mars, le Guide Michelin a publié sa liste des restaurants français ayant décroché un Bib Gourmand. Ils sont cette année au nombre de 56 à remplir parfaitement le critère du rapport qualité-prix, soit "un repas complet (hors boisson) autour d’une quarantaine d’euros".

Dans le Rhône, deux restaurants ont été récompensés d’un Bib Gourmand. Il s’agit de Siprès dans le 7e arrondissement proposant "des plats faits maison aux influences méditerranéennes et végétales" et de l’établissement Le Cochon qui Boit dans le 1er arrondissement et sa "cuisine d'aujourd'hui'.

Sept autres restaurants ont été distingués en Auvergne-Rhône-Alpes.

Une bonne nouvelle pour la gastronomie lyonnaise à moins d’un mois du palmarès 2024 des étoilés du Guide Michelin.