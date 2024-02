Près de Lyon : le braquage d'un joaillier tourne court à Villeurbanne

Armés, les malfaiteurs ont séquestré les salariés de ce joaillier, avec l'objectif de faire main basse sur des bijoux et de l'or.

Sauf que la police a été prévenue et est intervenue sur place rapidement, mettant fin au braquage.

Trois hommes âgés de 40, 46 et 50 ans ont été interpellés, leur quatrième complice a réussi à prendre la fuite et est activement recherché. Le profil de ces individus n'est pas encore établi, on ne sait pas encore s'ils étaient connus ou non de la justice.

Aucun blessé n'est à déplorer.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette tentative de vol à main armée.