Nicolas Planchon : "L'économie sociale et solidaire, ce sont 330 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes"

L'économie sociale et solidaire prend de l'ampleur depuis quelques années, notamment avec la publicité faite par les majorités écologistes à Lyon. Nicolas Planchon y voit "l'essentiel de l'économie de besoin d'un territoire". "On ne peut pas réduire l'ESS au pansement social ou aux ONG", poursuit le co-président de la CRES.

"J'appelle les TPE, PME à se pencher sur l'ESS pour rajouter dans leur entreprise de la démocratie, de la citoyenneté économique, du partage de la valeur et de la finalité d'utilité sociale", indique-t-il.

L'économie sociale et solidaire représente 330 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, avec 28 000 établissements employeurs.

La CRES a une "mission de représentation, de plaidoyer, de soutien, d'accompagnement".

Par ailleurs adjoint au Commerce dans le 3e arrondissement de Lyon, Nicolas Planchon suit avec attention le futur appel d'offres des Halles Paul-Bocuse. L'élu espère voir le site emblématique changer de visage : "Se transformer je ne sais pas, évoluer sans aucun doute", déclare-t-il.

