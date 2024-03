Grève à la CNR à Lyon : la navigation sur le Rhône perturbée ?

Les organisations alertent sur "des réformes organisationnelles (qui) prévoient la suppression des Directions Territoriales et de la Direction des Nouvelles Energies", qui provoqueraient selon elles "l'éclatement des équipes et des métiers dans des directions silotées" et "la suppression de postes au sein des usines hydroélectriques avec une augmentation de la charge et de l'intensification de travail".

"Dans le même temps, l’actionnaire privé ENGIE, soutenu par la Caisse des dépôt et Consignation souhaite capter une plus large part des bénéfices au détriment de la capacité d’investissement de l’entreprise. Dans le cadre de ces projets, le dialogue social est aujourd’hui totalement en panne puisque, selon la Direction, 'il n’y a pas d’alternatives' !", indique l'intersyndicale, qui appelle donc à la grève "avec des interventions sur l'outil de travail, y compris en perturbant la navigation sur le fleuve".