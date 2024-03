Fin de la trêve hivernale : une manifestation contre la reprise des expulsions à Lyon

Ce samedi, un appel à manifester contre la reprise des expulsions est lancé par plusieurs collectifs à Lyon.

"Au moins 18 000 logements sont vacants dans la métropole de Lyon et pourtant aucune solution n’est proposée par la Préfecture, la Métropole, ou les mairies. Elles expulsent plutôt que de pérenniser des lieux ouverts par l’entraide et la solidarité", s'indignent les organisateurs qui se rassembleront à 14h sur le quai Victor Augagneur, devant la préfecture du Rhône.

Les "lois racistes et classistes" du gouvernement seront également dans le viseur des manifestants : "la loi anti squat Kasbarian–Bergé de 2023, renforce les droits des propriétaires face aux locataires précaires. Elle supprime la protection de la trêve hivernale. Elle criminalise l’occupation de locaux vacants en l’assimilant à une 'violation de domicile', elle augmente les sanctions des squatteurs et facilite les expulsions en accélérant les procédures. La Loi Darmanin de décembre 2023 remet en cause l’inconditionnalité de l’accueil. Elle accentue la chasse aux immigrés et aux sans-papiers, complexifie encore plus l’accès à des papiers et donc au logement !"