Fin de la trêve hivernale : la maire de Vénissieux interdit les expulsions locatives sur sa commune

L'arrêté municipal prévoit aussi l'interdiction des coupures d'énergie et des saisies mobilières. "Comme chaque année, ils portent cette volonté de faire jurisprudence, dans le plus strict respect de la loi, afin que des solutions justes et humaines soient trouvées", explique Michèle Picard dans un communiqué.

"Face à l’urgence sociale, avec plus d’un million de personnes supplémentaires dans la précarité, la reprise des expulsions locatives est aussi incompréhensible qu’inacceptable", justifie l'élue communiste.

Michèle Picard prend ce type d'arrêtés chaque année, avant qu'ils ne soient annulés par la justice.