Coup d’envoi de la campagne officielle des élections européennes : ce qu’il faut savoir à Lyon et dans le Rhône

Top départ ce lundi pour la campagne officielle des élections européennes. Elle prendra fin le vendredi 7 juin à minuit avant une période de réserve jusqu’à la fin du scrutin qui aura lieu le dimanche 9 juin.

Le début de la campagne officielle est synonyme d’obligation pour les mairies et les municipalités s’installer les panneaux électoraux à proximité des bureaux de vote. Les candidats peuvent donc à partir de ce lundi afficher leur propagande selon un ordre établi par tirage au sort.

A noter également que le ministère de l’Intérieur met en place à compter de ce début de semaine un site dédié où il est possible de retrouver les programmes et les professions de foi des candidats. Ce sont en tout 38 listes qui sont candidates pour ces élections européennes.

A Lyon et dans le Rhône, les panneaux électoraux étaient bien visibles ce lundi matin avec pour certains des affiches déjà mises en place. Les modalités du scrutin ont déjà été dévoilées par la préfecture du Rhône pour le dimanche 9 juin. Les électeurs pourront voter à Lyon et à Villeurbanne de 8h à 20h et à Brignais, Bron, Caluire-et-Cuire, Chaponost, Corbas, Décines-Charpieu, Feyzin, La Mulatière, Meyzieu, Mornant, Oullins-Pierre-Bénite, Saint-Fons, Saint-Genis-Laval, Saint-Priest, Sainte-Foy-lès-Lyon, Sathonay-Camp, Tassin-la-Demi-Lune, Vaulx-en-Velin et Vénissieux de 8h à 19h.

Les bureaux de vote des autres communes du Rhône et de la Métropole de Lyon seront ouverts de 8h à 18h.