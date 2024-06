Olivier Dugrip : "La réforme Choc des savoirs répond à une exigence d'égalité des chances"

La réforme Choc des savoirs mobilise contre elle. Les enseignants sont vent debout, mais pas tant que cela selon Olivier Dugrip, qui estime que la mobilisation "ne gagne pas en ampleur" dans l'Académie de Lyon. Le recteur salue une "réforme qui répond à une exigence d'égalité des chances et qui vise à permettre aux élèves qui rencontrent des difficultés de les compenser".

"Nous avons moins d'élèves qui réussissent bien et davantage d'élèves en difficulté. Ceux qui rentrent en 6e avec des difficultés ont toujours des difficultés en 3e et un nombre non négligeable d'entre eux n'obtiennent pas le brevet. C'est cela que nous voulons corriger", poursuit-il.

Ce sont 200 postes supplémentaires qui vont être affectés à cette réforme dans l'Académie de Lyon

"La liberté pédagogique est maintenue, elle n'est en rien limitée", assure Olivier Dugrip.

