Lyon : le Palais de Bondy a rouvert ses portes ce samedi

Situé Quai de Bondy, dans le quartier historique du Vieux Lyon, ce bâtiment classé "Patrimoine du XXe siècle" a été réhabilité pour améliorer son confort thermique tout en préservant son caractère historique.

Les travaux, d’un coût total de 2 535 000 euros, ont été réalisés sous la direction de l'architecte Croisée d’archi. Ils ont permis de restaurer la façade principale du Palais, ornée de baies vitrées, de bas-reliefs signés Thomas Lamothe, ainsi que de mettre à jour le système de sécurité incendie et de désenfumage. Le Palais bénéficie désormais d’une amélioration notable de son environnement thermique et acoustique, offrant des conditions optimales pour les concerts et expositions qu'il accueille.

Inauguré en 1904 par l’architecte Eugène Huguet, le Palais de Bondy a d'abord servi de conservatoire de musique avant d’être endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa réouverture en 1953 avait marqué le début d’une nouvelle vie culturelle pour ce lieu incontournable.

Pour célébrer cette réouverture, le Palais de Bondy accueille le Salon d’Art Contemporain REGAIN, marquant le début d’une nouvelle phase pour ce site historique. Sylvain Godinot, adjoint au Maire délégué à la Transition écologique et au patrimoine, exprime sa satisfaction : “la Ville de Lyon est ravie de pouvoir rouvrir le Palais de Bondy et d’inaugurer les travaux réalisés pendant un an pour préserver ce patrimoine cher aux Lyonnaises et aux Lyonnais.”