Le youtubeur ExperimentBoy condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs

Le tribunal correctionnel de Val-de-Briey a condamné, mardi, le youtubeur ExperimentBoy à deux ans de prison avec sursis pour des faits de corruption de mineurs.

Baptiste M-D, plus connu sous le pseudonyme ExperimentBoy, a été reconnu coupable d’avoir corrompu six mineurs entre 2016 et 2018. La justice a cette peine de prison avec sursis, assortie d’une interdiction définitive d'exercer toute profession en contact avec des mineurs, ainsi qu’une interdiction d’entrer en contact avec ses victimes pendant trois ans.

Le youtubeur avait, durant deux ans, échangé des vidéos et des messages à caractère sexuel avec plusieurs adolescents.

Selon l’AFP, cinq victimes avaient moins de 15 ans au moment où il leur aurait proposé des invitations pour échanger des photos sexuelles ou pour des propositions de masturbations simultanées.

Le parquet de Lyon avait initié cette enquête en 2020 avant qu’elle ne soit transférée à Val-de-Briey.