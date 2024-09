Corruption de mineurs : sursis requis contre le youtubeur ExperimentBoy après une enquête du parquet de Lyon

Le vidéaste Baptiste M-D. alias ExperimentBoy, est jugé pour avoir échangé des contenus à caractère sexuel avec plusieurs adolescents.

L'enquête avait été à l’origine ouverte par le parquet de Lyon. Connu pour ses vidéos de vulgarisation scientifique, le youtubeur comparaissait ce mardi devant le tribunal de Val-de-Briey (Meurthe-et-Moselle).

Absent à l’audience, il est accusé d'avoir échangé des vidéos et des messages à caractère sexuel avec plusieurs adolescents, pour des faits remontant à 2016-2018. France Bleu et Numerama précise qu’il est poursuivi pour corruption de mineurs de 15 ans et de moins de 15 ans.

Le parquet a requis dix mois de prison avec sursis, l'interdiction d'exercer toute activité en lien avec les mineurs et l'inscription de son nom au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Selon les médias précités, six jeunes ont déposé plainte contre le vidéaste, affirmant avoir été sous l'emprise psychologique de celui-ci.