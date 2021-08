(Re)découvrez les youtubeurs qui représentent Lyon sur internet !

Ce mois de juillet maussade et la crise du coronavirus aura encouragé les Lyonnais à passer un été à la maison. Alors beaucoup d’entre eux se sont tournés vers les plateformes de streaming et internet pour se divertir. Youtube regorge de vidéo en tout genre et la capitale des Gaules y est plutôt bien représentée. Humour, science, éducation, sport et life style : petite sélection de youtubeur lyonnais à (re)découvrir.

L’incontournable Jhon Rachid

Présent sur Youtube depuis 2010, Jhon Rachid est l’un des précurseurs de l’humour sur la plateforme. Même s’il n’est plus très actif sur la plateforme en ce moment, il a déjà produit plus de 200 vidéos en cumulant 180 millions de vues. Sketchs absurdes, court-métrages réfléchis ou chroniques musicales, il y en a pour tous les goûts. Il rend également très souvent hommage à sa ville natale.

Il est parallèlement l’auteur d’une bande dessinée en trois tomes racontant son enfance et son adolescence en foyer.

Satisfaire sa curiosité avec Poisson Fécond

Chris Conte, plus connu sous le pseudonyme de Poisson Fécond, n’est pas un Lyonnais d’origine. Mais il y a élu domicile il y a quelques années, probablement attiré par la richesse historique et culturelle de la capitale des Gaules. A travers ses formats phares "en 360 secondes" ou "bulle", il raconte des histoires ou des théories insolites et passionnantes. Il aime aussi repousser les limites physiques et psychologiques humaines dans sa série de vidéo "ça fait quoi". Petit florilège de contenu à dévorer :

Se prendre pour Indiana Jones avec Clothilde Chamussy (Passé Sauvage)

Clothilde Chamussy est devenue archéologue à l’issue de sa formation à l’Université Lyon 2. Avec sa chaîne Youtube "Passé Sauvage", elle vulgarise à merveille (et non sans humour) ce domaine tant fantasmé. Les titres de ses vidéos peuvent parfois faire peur, mais on vous jure qu’elle amène très bien son sujet et qu’on peut en ressortir expert en "Afrocentrisme égyptien" ou en "mémoire éternelle des déchets nucléaires".

Viser la lune avec Stardust

Vincent Heidelberg, Vicnet ou encore Stardust est avant tout un passionné d’aéronautique. Si vous montez à son bord, préparez-vous à vivre un voyage à travers l’espace et l’Histoire de sa conquête. C’est aussi la référence médiatique à suivre lorsqu’un événement spatial a lieu : son expertise et sa clarté permettent d’avoir toutes les clés de compréhension nécessaire pour saisir l’actualité spatiale.

Parler foot avec Wiloo

Le sport le plus populaire au monde a aussi le droit à ses experts sur Youtube. Avec ses 400 000 abonnés, Wiloo fait partie des youtubeurs sportifs les plus populaires de la plateforme. Il délivre avec calme et (quasi) impartialité ses analyses footbalistiques sur les principaux grands championnats. Sa devise ? "Le football mérite d’être compris".

Angie Maman 2.0

Angélique, dit Angie Maman 2.0, dédramatise la vie familiale. Cette ancienne conseillère conjugale du service obstétrique de l’hôpital de Villefranche utilise l’humour pour aborder les défis que doivent relever les mères d’aujourd’hui. Certes, le public ciblé est un peu restreint. Mais sa bonne humeur est extrêmement contagieuse !