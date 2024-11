Lyon : la mairie va proposer des tarifs sociaux pour ses cimetières

Pourtant, la justice sociale que l'on retrouve au quotidien ne s'applique pas ou rarement au cimetière.

Un constat que la Ville de Lyon entend changer.

A l'occasion du prochain conseil municipal, le 12 décembre, la majorité écologiste de Grégory Doucet mettra aux voix une délibération qui concerne la nouvelle tarification des concessions funéraires des cimetières municipaux de Croix-Rousse, Loyasse, Saint-Rambert et la Guillotière.

Elle doit permettre aux familles les plus précaires d'acquérir une concession à un prix plus avantageux que les 525 euros nécessaires aujourd'hui pour reposer en paix durant 15 ans.

La Ville de Lyon entend descendre ce tarif avec une ristourne de 200 euros pour les foyers les plus modestes. Mais attention, les foyers aux revenus plus importants auront un retour de bâton puisqu'ils payeront eux 200 euros de plus que le tarif intermédiaire qui restera aux alentours de 500 euros.

⚰️Au conseil municipal de décembre, nous délibérerons d'une première en France : la tarification sociale dans les #cimetières de #Lyon pour que la #mort ne soit pas un vecteur d'inégalité supplémentaire. Nous confortons ainsi la justice sociale dans notre politique #funéraire. https://t.co/p2LHqQ54BP — Laurent BOSETTI (@BosettiLaurent) October 30, 2024 Selon Selon Laurent Bosetti , adjoint en charge de la Politique funéraire, le tarif social coûtera entre 20 000 et 30 000 euros chaque année à la municipalité, sans prévoir encore ce que rapporteront les inhumations plus chères des morts riches.

Une fois la délibération votée mi-décembre, la tarification entrera en vigueur au printemps prochain.