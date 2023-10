Lyon : la mairie débloque 8 millions d'euros pour des enterrements plus écolos et plus accessibles

Les funérailles, quel que soit le chemin choisi par le défunt, impliquent de devoir faire un chèque conséquent. Sans oublier que les cimetières sont de plus en plus pleins, et que la Métropole de Lyon, échaudée par l'épisode de Charly, tarde à dévoiler l'emplacement promis du futur cimetière métropolitain.

La Ville de Lyon a donc décidé de travailler sur le dossier et de débloquer une enveloppe conséquente pour rendre le cimetière "accessible à tous". Une formule maladroite mais qui cache une volonté des écologistes de donner une dimension verte et sociale à "l'après".

Pour ce faire, l'adjoint au maire de Lyon chargé de la Politique funéraire, Laurent Bosetti, a annoncé que la Ville mettait en place une mesure inédite en France. Il s'agit d'une grille tarifaire sociale sur les concessions funéraires, qui permettra aux familles les plus démunies de bénéficier d'opportunités à leur portée, tandis que les plus aisées paieront le prix initial.

"Par cette mesure, la Ville de Lyon souhaite faire en sorte que la mort ne soit pas un vecteur supplémentaire d'inégalité sociale", précise la collectivité, qui doit faire voter ce plan en conseil municipal en novembre.

Les écologistes consacreront au total 8 millions d'euros à ce plan d'orientations de politique funéraire 2023-2026.

Cela permettra d'activer des sommes plus modestes comme ces 20 000 euros qui serviront en 2024 à améliorer la qualité des funérailles des SDF qui pourraient mourir dans les rues de Lyon.

Mais aussi de lancer un chantier plus conséquent, à savoir celui d'un nouvel ossuaire de 600m2 au cimetière de Loyasse. Il faudra 3 millions d'euros pour pouvoir l'ouvrir au printemps prochain. Des travaux rapides, car l'actuel ossuaire est arrivé à saturation.

Sur ce même site sera démolit un ossuaire et construit à la place un jardin du souvenir avec des puits de dispersion des cendres "dans un cadre apaisant" selon Sylvain Godinot, adjoint au Patrimoine.

La plus grosse partie de l'enveloppe sera consacrée à la reprise des concessions funéraires arrivées à échéance : 4 millions d'euros.

Enfin, que serait une politique écologiste sans écologie ? Un carré "naturel" verra le jour au cimetière de la Guillotière. Il répondrait à "une vraie demande de funérailles plus sobres" selon Laurent Bosetti. L'expérimentation permettra ainsi, dans une prairie végétalisée sans caveau ou pierre tombale, d'être enterrée dans un cercueil ou une urne en bois non traité.