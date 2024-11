Bev Craig, maire de Manchester, attendue à Lyon pour les Journées de l'Économie 2024

La Métropole de Lyon annonce la venue de Bev Craig, maire de Manchester et vice-présidente de l’autorité combinée du Grand Manchester, à l’occasion des Journées de l’Économie (JECO) 2024. Cet événement, porté par Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, et Emeline Baume, Vice-Présidente en charge de l’économie, a pour but de “renforcer les échanges internationaux autour des enjeux économiques, sociaux et environnementaux”.

Ce mardi 5 novembre, une table ronde intitulée "Manchester-Lyon : quelle réindustrialisation ?" réunira les deux élues pour explorer des solutions de réindustrialisation urbaine, un enjeu central pour Lyon comme pour Manchester. Les deux métropoles étant marquées par un riche passé industriel. La Métropole explique que cette session abordera des "stratégies de transformation économique et sociale adoptées par ces villes pour promouvoir une croissance inclusive et durable, en ligne avec les impératifs de réduction carbone”.

Bev Craig exposera notamment les initiatives de Manchester dans les secteurs de la fintech, des sciences de la vie et des industries créatives.

Depuis plusieurs années, Lyon et Manchester développent des liens croissants, particulièrement autour des défis climatiques et de la mobilité urbaine. En 2021, à la COP26, Andy Burnham, Président du Grand Manchester et Bruno Bernard avaient déjà échangé sur leurs ambitions communes pour le climat. Un symposium scientifique prévu à Lyon les 7 et 8 novembre, en partenariat avec le Centre Léon Bérard et l’Université de Manchester, viendra compléter cette dynamique de collaboration autour des sciences de la vie.