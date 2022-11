Pascal Le Merrer : "Quinze ans après la première édition des Jéco, on se retrouve avec un ensemble de crises"

Cette année, c'est la 15e édition des Jéco, sur le thème de la bifurcation (15, 16, 17 novembre). Les Journées de l'économie de Lyon, "une manifestation bien installée dans le paysage lyonnais" selon Pascal Le Merrer, avaient commencé en 2008 durant la crise financière. "Quinze ans après, on se retrouve avec un ensemble de crises qui se téléscopent et qui amène les gens à se demander dans quelle situation on est", estime l'économiste, fondateur de l'évènement.

"On a eu une pandémie, on a une crise géopolitique, une crise alimentaire à l'échelle mondiale, on redoute l'entrée en récession de l'Europe début 2023 et on sait qu'on prend beaucoup de retard sur la transition environnementale", recense-t-il.

Parmi les intervenants cette année, on retrouve notamment Jean Tirole, Cécile Duflot, Cédric Villani... Le programme complet est à retrouver sur le site des JECO.

🗣️ Le directeur général de @les_jeco Pascal Le Merrer est l'invité de @LyonRRF dans les Coulisses du Grand Lyon ce mardi : c'est le début de la 15e édition de l'évènement à Lyon avec @CecileDuflot @JeanTirole... https://t.co/CTVOfbD9AF — Lyon Mag (@lyonmag) November 15, 2022

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 15 ans de Jéco

01:05 Programme

02:11 Crise actuelle

02:54 Economistes sur la crise environnementale

05:40 Condition animale

07:01 Inéquité scolaire

08:16 Sujets éloignés de l'économie

09:15 Inflation

11:10 Economistes vs. politiques