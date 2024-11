Pierre Oliver : "Les écologistes se sont moqués des Lyonnais avec leur projet de la place Bellecour"

Comme beaucoup de Lyonnais, Pierre Oliver n'est pas un fan du projet de parcours ombragés et d'oeuvres d'art sur la place Bellecour. Le maire du 2e arrondissement demande même à Grégory Doucet d'y renoncer. "C'est une escroquerie. (...) Les écologistes se sont moqués des Lyonnais", estime le patron de la droite lyonnaise, qui rappelle que ce devait initialement être un projet de végétalisation de Bellecour. "La communication les a dépassés. (...) Ils se sont heurté à la réalité", poursuit-il.

"Le vrai sujet pour moi, c'est l'entretien patrimonial de la place. On voit un revêtement vieillissant. La deuxième étape serait de trouver une solution pour véritablement protéger la statue de Louis XIV qui est régulièrement dégradée lors des manifestations", annonce Pierre Oliver.

L'élu LR construit toujours sa possible candidature aux municipales 2026 pour lutter contre "un catalogue de mesures écologistes imposé brutalement aux habitants. On se rend compte que de plus en plus de Lyonnais ne supportent pas ce qu'il se passe à Lyon. Il y en a beaucoup qui partent".

Mais Pierre Oliver a vu un allié rejoindre Horizons, à savoir le maire du 6e arrondissement. "Pascal Blache reste dans notre groupe. On va continuer à travailler ensemble", promet Pierre Oliver.

00:00 Oeuvre d'art place Bellecour

04:55 Assises du Commerce

07:50 Tensions au sein de la majorité de Grégory Doucet

09:03 Départ de Pascal Blache