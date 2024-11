Un commerçant “désespéré” : la mairie de Lyon lui demande de fermer à 17h pour la Fête des Lumières

Depuis 7 ans, Laurent Rusdikian, gérant de la boutique-atelier Rêve de Jade au 1 rue Jean Fabre (Lyon 2e), voit son activité fleurir au cœur de la Fête des Lumières. Mais cette année, l’annonce d’une fermeture de sa rue dès 17h, au lieu de 19h comme les années précédentes, menace son commerce : “J’ai deux heures de manque à gagner par jour dans une période très touristique, avec les cadeaux de Noël, c’est énorme, surtout pour un petit commerce comme le mien.”

La décision, qu’il qualifie d’”unilatérale”, est d’autant plus difficile à accepter qu’il ne parvient pas à obtenir d’explications claires. “J’essaie d’avoir des réponses, j’ai contacté tous les services de la mairie, mais je n’ai aucun interlocuteur, il n’y a personne qui est responsable. Une seule dame m’a rappelé pour me dire qu’elle était : ‘juste le messager je ne peux rien pour vous,’”déplore le gérant.

La rue Jean Fabre, petite artère d’à peine 20 mètres, n’a jamais été source de problèmes selon le commerçant. “Pendant six ans, notre rue n’a jamais été fermée. L’année dernière, c’était à 19h, ce qui me paraissait logique car c’est l’heure du début de l’événement. Là, ils nous ferment à 17h alors que la Fête des Lumières commence officiellement à 19h. Pourquoi deux heures de plus ?”

Le bilan financier s’annonce lourd pour la boutique, seule encore ouverte dans cette rue. "Sur un gros jour comme le samedi, je peux perdre entre 700 et 800 euros. Sur quatre jours, je vais perdre entre 2 500 et 3 000 euros. Pour certains, ça peut paraître peu, mais pour moi, c’est énorme."

Alors que les petits commerçants peinent déjà à surmonter les aléas économiques, cette fermeture anticipée est vécue comme un coup dur supplémentaire. "C’est compliqué déjà en tant que commerçant, mais là je suis désespéré. Je suis un peu à bout," explique Laurent Rusdikian.