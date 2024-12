Lyon : la SPA va ouvrir un nouveau dispensaire pour soigner les animaux gratuitement

Une nouvelle étape a été franchie pour le bien-être animal à Lyon. Plus spacieux et plus moderne, la SPA construit un nouveau dispensaire situé au centre de la ville, rue Etienne Richerand dans le 3e arrondissement. Dès septembre 2025, le centre permettra d’accueillir les animaux dont les propriétaires ont de faibles ressources les obligeant à faire soigner l’animal gratuitement.

Les infrastructures s’étaleront sur 207 m², soit deux fois plus grandes que les anciens locaux. De plus, avec deux salles de consultation, une salle préopératoire et deux espaces de réveils distincts entre chiens et chats, les vétérinaires pourront s’occuper des 8700 animaux de compagnie pris en charge chaque année.

"Il n’y a que des avantages, il est tout neuf et surtout il sera aux normes. Cela permettra d’accueillir beaucoup plus de public et dans de meilleures conditions. Avec les 12 locaux en France, nous souhaitons accueillir les animaux des personnes en situations précaires. Nous voulons éviter que la misère des humains ne débouche sur la misère des animaux", a annoncé Jacques-Charles Fombonne, président bénévole de la SPA, qui a posé la première pierre ce mardi. Malgré la volonté de financer ce projet qui s’élève actuellement à 890 000, et l’aide de la région : "Nous sommes profondément reconnaissants envers la région Auvergne-Rhône-Alpes et toutes celles et ceux qui soutiennent cette initiative essentielle. Cependant, pour que ce projet puisse aller à son terme et pour garantir un dispensaire pleinement opérationnel, nous espérons que ce beau dossier encouragera d'autres collectivités territoriales et l'État, ainsi que des partenaires privés, à nous rejoindre".

L’association espère avoir de l’aide de la Métropole, qui ne semble pas encore avoir décidé d’investir. En revanche, Jérémie Bréaud, le Maire de Bron n’a pas été frileux à l’idée de dépenser : "Quand il y a des causes qui nous tiennent à cœur, il faut sortir le chéquier. Effectivement nous allons apporter 200 000 euros et puis également le futur refuge à Saint-Laurent de mure avec deux hectares, nous allons mettre un million, quasiment deux millions d’euros".

Les aides-soignantes de la SPA qui espèrent "accueillir les chiens et chats dans de meilleures circonstances" invitent également les amoureux des animaux à faire un don sur internet pour aider l’association.