Villeurbanne devient la 3e plus grande ville de la région devant Grenoble

Depuis des décennies, Lyon, Saint-Etienne et Grenoble composent le trio de tête. Et même l'intégration en 2015 de l'Auvergne avec Clermont-Ferrand n'avait pas remis en cause cet ordre.

Pourtant, ce 1er janvier 2025, l'Insee jette un pavé dans la mare avec le déclassement de Grenoble (Isère), désormais 4e ville de la région avec ses 156 389 habitants intra-muros.

La capitale des Alpes est doublée par la petite soeur de Lyon, Villeurbanne, qui compte 162 207 âmes. De quoi lui octroyer un nouveau statut de troisième ville la plus peuplée de la région.

Le Rhône compte 1 907 982 habitants, et Auvergne-Rhône-Alpes a vu sa population augmenter fortement. Elle est la deuxième région la plus peuplée de France avec plus de 8,1 millions d’habitants.

Il s'agit de la population millésimée 2022, qui entre en vigueur ce mercredi. Du fait du Covid-19, l'enquête annuelle de recensement de 2021 avait été repoussée d'une année.

Lyon reste largement en tête dans la région avec 520 774 habitants, mais risque de chuter au niveau national. Car Toulouse se rapproche et devrait la doubler lors du prochain recensement grâce à sa croissance démographique exceptionnelle.

Quant à Saint-Etienne (Loire), elle pourrait également céder prochainement son statut de deuxième ville la plus peuplée. Avec 172 569 habitants en 2022 mais une croissance timide, elle voit Villeurbanne arriver à vitesse grand V dans son rétroviseur.