Métropole de Lyon : des économies bientôt faites sur les repas remboursés des fonctionnaires

Payer le prix réel et pas systématiquement davantage, c'est encore mieux. Surtout quand il s'agit d'argent public.

Ce lundi, à l'occasion du conseil métropolitain, l'exécutif écologiste mettra aux voix un projet de délibération née de la nécessité de faire des coupes budgétaires.

Elle prévoit d'en finir avec le remboursement forfaitaire des frais de repas en cas de déplacement temporaire des agents territoriaux. Et d'instaurer plutôt un remboursement aux frais réels.

Pourtant, cette même Métropole de Lyon avait réhaussé le montant du remboursement forfaitaire en 2023, passant de 17,50 euros à 20 euros.

Mais elle s'est rendue compte qu'elle payait largement plus que ce qui avait été généralement dépensé.

En 2023, ce sont 15 769 repas qui ont remboursés au titre de déplacements professionnels liés aux missions de ses agents. Et en procédant à un échantillonnage sur 2855 repas, la collectivité a découvert que le coût moyen des repas était de 12,08 euros…

Que l'agent n'ait mangé qu'un sandwich ou bien repris 3 fois du dessert, il était toujours remboursé de 20 euros.

Les conseillers métropolitains vont donc voter ce lundi, afin que les agents de la Métropole soient logés à la même enseigne que dans le privé. A compter du 1er mars 2025, pour se faire rembourser leurs repas pris à l'extérieur dans le cadre d'un déplacement, ils devront fournir un justificatif de paiement, ainsi que l'ordre de mission pour prouver également que le lieu de restauration choisi était cohérent.

Sur la base des 15 769 repas remboursés en 2023 et des différences moyennes entre les frais réels et les frais systématiques, la Métropole de Lyon ambitionne de faire plus de 125 500 euros d'économies par an.