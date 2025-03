Lyon : un assistant d’éducation jugé pour apologie du terrorisme conteste sa suspension

Depuis début mars, un assistant d’éducation du collège Henri-Longchambon a été suspendu de ses fonctions, et cela, pour quatre mois, pour apologie du terrorisme. Les faits qui lui sont reprochés remontent au 8 février à Paris lors d’une manifestation pro-palestinienne. Un rassemblement au cœur de la capitale a été organisé pour la libération du militant libanais Georges Abdallah. Le Libanais a été condamné en 1987 à une peine de réclusion à perpétuité pour complicité d’assassinat de deux diplomates américain et israélien en France. Ce serait une prise de parole en public filmée sur les réseaux sociaux qui aurait entraîné ses poursuites. Il a été interpellé un mois plus tard à Lyon et sera jugé le 15 mai prochain à Paris.

L’assistant d’éducation conteste sa suspension et considère sa situation "antidémocratique".