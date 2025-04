Arceaux-vélos et terrasses retirées : les solutions des associations lyonnaises pour protéger les piétons

Des analyses des accidents piétons-automobilistes montrent que le manque de visibilité 5 mètres en amont d’un passage piéton pouvait exercer une influence sur le nombre d’accidents. Des travaux de mise en conformité sont prévus pour au plus tard le 31 décembre 2026.

Une avancée qui ne va pas assez vite selon les associations lyonnaises La Ville à Vélo, Les Droits du piéton, FF Randonnée Rhône et La Maison du Vélo, qui ont demandé d’agir avant le 31 décembre 2025, soit 1 an avant la date limite.

"Nos associations vous demandent d’agir sans attendre et de réaliser avant le 31 décembre 2025, les aménagements nécessaires pour neutraliser les 5 mètres en amont des passages-piétons dans vos territoires", expriment les associations dans un communiqué.

Ces dernières demandent donc de retirer les terrasses des cafés-bar-restaurants et les silos à verres en amont des passages-piétons, de dissuader le stationnement anarchique et illégal des voitures et 2RM sur les trottoirs et d’installer des arceaux-vélo. Une intervention "efficace et peu coûteuse", répondant également à la demande croissante de stationnement des cyclistes.

Ce positionnement d’arceaux permettra d’avoir une meilleure visibilité entre les piétons et les automobilistes.