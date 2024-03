Association cycliste financée à 80% par la Métropole de Lyon ? La collectivité transmet enfin des chiffres

Mise à jour le 12/03 à 18h30 : La Métropole de Lyon, face à l'ampleur de la polémique, a enfin tenu à répondre en transmettant des informations complémentaires à la presse. Le budget prévisionnel de Pignon sur Rue en 2024, hors contributions volontaires, est de 475 319 euros. "Contrairement à ce que vous avez affirmé, la subvention de la Métropole de Lyon à l'association ne représente donc pas 80% du budget mais seulement 22,7%. S'agissant des contributions volontaires en nature, leur valorisation sur le plan comptable permet une transparence pour distinguer les dépenses qui sont subventionnables et celles qui ne le sont pas. En l'espèce, je vous confirme que les contributions volontaires en nature ne sont pas subventionnées", nous indique Fabien Bagnon, le vice-président attaqué par l'opposition lundi en conseil. Les écologistes auraient donc pu s'éviter facilement tout ce battage en répondant aux interrogations de tous les groupes d'opposition.

Par ailleurs, voici le détail de la ventilation de la subvention de 108 000 euros à l'association : 58 000 euros pour de la sensibilisation et services vélos, 34 000 euros pour de l'accompagnement à la pratique, 15 500 euros pour "collèges", 10 000 euros pour de l'essaimage, 6000 euros pour des évènements grand public, 5000 euros pour "vélo-école part", 4500 euros pour le challenge mobilité employeurs, 3500 euros pour le défi collèges, 3000 euros pour l'écomobilité scolaire et 2500 euros pour "Covélo".

Article initial : A l'instar de l'association cycliste Pignon sur rue, qui gère la Maison du Vélo dans le 3e arrondissement, un lieu qui accompagne et encourage la pratique du vélo, sans oublier un coin mécanique. Elle compte près de 900 adhérents, ainsi qu'une cinquantaine de bénévoles et neuf salariés.

Si Pignon sur rue est soutenu par la Métropole depuis plusieurs années, et même par le Grand Lyon depuis 2005, on peut largement dire qu'en 2024, elle n'existera que grâce à la collectivité et son argent.

Car ce lundi, une subvention de 108 000 euros portée par le vice-président aux Mobilités actives Fabien Bagnon a été votée. Et comme l'a fait remarquer l'élu d'opposition Pierre Chambon, l'enveloppe métropolitaine "représente 80% du budget de l'association (de 135 333 euros ndlr)". "Nous pensons qu'il s'agit sûrement d'une erreur", relevait-il, moqueur.

Le groupe de Pierre Chambon votait contre la délibération, tout comme la MétroPositive (LR) et Synergies, tandis que David Kimelfeld estimait qu'il serait "plus sage" de la retirer pour permettre aux élus "de l'étudier". "Je pense que l'association pourra patienter d'ici là", évoquait l'ancien président de la Métropole de Lyon. "Je défends la même position. Sinon, nous serons obligés de voter contre", renchérissait Louis Pelaez.

"Vous allez donc voter contre, je le note", concluait Bruno Bernard, balayant les demandes de l'opposition pour permettre à la subvention d'être validée par sa majorité. Mal à l'aise, le président écologiste refusait de répondre à une question de David Kimelfeld, se réfugiant derrière le fait qu'aucune prise de parole n'avait été demandée en amont et que "c'est le rôle des commissions" de permettre ce genre de débats préliminaires.

Dans les cartons de Pignon sur rue, il y a le projet d'une nouvelle Maison du Vélo, qui verrait le jour à Meyzieu. Malgré le rejet des cinq groupes d'opposition, il devrait donc pouvoir être initié, avec essentiellement de l'argent public.