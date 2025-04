"C'est notre plus grand rêve !" : une école de danse de Bron aux championnats du monde

Ce sont deux crews (équipes) de l’école de Markadas Bron qui vont tenter de s’envoler sur les terres britanniques pour concourir aux championnats du monde de danse urbaine.

"La participation au championnat du monde est une réelle consécration pour nos danseurs qui travaillent toute l’année d’arrache-pied pour donner le meilleur d’eux-mêmes en compétition ! C’était notre plus grand objectif de début d’année, et nous sommes super fiers de pouvoir le réaliser !", explique Yoan Gensel directeur de Markadas Bron.

Après s’être qualifiées en remportant la troisième place à UDO France (équivalent au championnat de France) dans leur catégorie respective, les deux équipes ont remporté leur ticket d’entrée pour les mondiaux à Blackpool en Angleterre en août prochain.

"Représenter la France dans des compétitions internationales est toujours une véritable fierté pour les danseurs, comme pour les coachs et accompagnateurs ! Nous sommes tous unis ensemble avec les autres groupes français, ce sont vraiment de magnifiques moments" , ajoute le coach de l’équipe.

Âgés de 10 à 25 ans, les danseurs sont répartis en deux crews selon leur tranche d’âge : les plus jeunes forment le Lil’ Way Dance Crew, tandis que les plus âgés évoluent au sein du The Way Dance Crew.

"La force de nos 2 crews réside surtout dans notre complicité. Nous sommes plus qu’une simple équipe, nous sommes une vraie famille !", explique Yoan Gensel

Mais ce genre d’événement a forcément un coût, alors le club mène de nombreuses actions pour pouvoir collecter des fonds pour emmener les danseurs et réaliser leur rêve. Les élèves font plusieurs démonstrations lors de représentations sportives par exemple comme lors de matchs du LOU Rugby, de l’ASVEL, mais aussi lors de la finale de Coupe de France de basket à Paris Bercy. Une cagnotte est également en ligne pour récolter des fonds qui participeront au déplacement de l’équipe pour la compétition.

"Nos 2 crews rêvent de participer au Championnat du Monde. Nous organisons de nombreuses actions afin de pouvoir collecter des fonds pour nos danseurs et que le rêve puisse devenir réalité ! Nous avons notamment ouvert une cagnotte en ligne, rechercher des sponsors…Mais nous proposons aussi des démonstrations afin de pouvoir financer ce déplacement !", conclue l’entraîneur.