Début du conclave : ce qui attend les deux cardinaux lyonnais Philippe Barbarin et Jean-Paul Vesco

L'élection du pape se déroulera dans le plus grand secret pour désigner celui qui succèdera à François.

Et parmi les 133 cardinaux électeurs, cinq Français prendront part au vote.

Deux cardinaux lyonnais seront enfermés sans lien avec l'extérieur dans la chapelle Sixtine : l'ancien archevêque de Lyon Philippe Barbarin et l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco. Puisque le premier est resté cardinal malgré son départ après ses affaires judiciaires, le nouveau Primat des Gaules Olivier de Germay est encore privé de ce titre qui lui revient d'ordinaire automatiquement.

Jean-Paul Vesco, frère de Gilles Vesco qui fut le vice-président de Gérard Collomb au Grand Lyon chargé de piloter le déploiement de Vélo'v, s'est déjà exprimé sur son manque d'ambitions pour candidater et devenir le nouveau pape : "Je ne pense pas que la question soit véritablement à l'ordre du jour. Je ne sais pas ce que sera le conclave mais pour l'instant je ne me dis pas que, peut-être, je ne rentrerai pas à Alger. Je suis aujourd'hui absolument dans la dynamique de rejoindre mon diocèse à la mi-mai et avec plaisir", déclarait-il à France Info il y a quelques jours.

Ce mercredi, un seul vote est prévu. Il ne devrait pas permettre de désigner le nouveau pape et de faire apparaître la fumée blanche au-dessus du Vatican.

Ensuite, jusqu'à deux scrutins par demi-journée sont espérés jusqu'au 10 mai si besoin. Le nombre de votes par jour s'intensifiera ensuite si la situation est bloquée et qu'aucun candidat n'arrive à se dégager.