Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale : le programme de la cérémonie au Parc de la Tête d’Or à Lyon

Ce jeudi 8 mai célèbre le 80e anniversaire de la victoire des Alliés en 1945 pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour cette occasion, des cérémonies publiques vont être organisées au Parc de la Tête d’Or, à Lyon, en présence du maire écologiste, Grégory Doucet, de la préfète de la région, Fabienne Buccio et du général de corps d’armée, Denis Mistral.

Une cérémonie en trois étapes

À partir de 9h55, au niveau de la porte des enfants du Rhône, la cérémonie militaire débutera avec la remise de décorations et un défilé sur le chant "La Marche de la Victoire", réalisée par le chef de la Musique de l’Artillerie de Lyon et les élèves de la chorale des collèges Triolet et Michelet de Vénissieux, Ampère de Lyon et Colette de Saint Priest.

Juste après cela, Pierre Nossent, arrière-petit-fils du prisonnier de guerre, Georges Nossent, lira un extrait de la pièce "Moi, Georges Nossent, prisonnier de guerre".

Aux alentours de 11h30, un dépôt de gerbes sera réalisé au monument aux morts sur l’île du Souvenir. Puis, à partir de midi, des extraits de l’exposition franco-allemande sur les prisonniers de guerre pourront être regardés par le public.