La Cour des Loges rouvre ce mardi dans le Vieux-Lyon, après plus de deux ans de travaux

Direction la rue du Bœuf dans le quartier Saint-Jean du Vieux-Lyon. La rénovation de cet hôtel emblématique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO a été complète.

L’établissement, désormais inscrit dans le réseau A Radisson Collection Hotel, proposera 61 chambres et suites uniques, un spa, une piscine intérieure, des jardins suspendus, et un bar lounge.

Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel La Grande Cour

On retrouvera également deux restaurants, à savoir le gastronomique Les Loges, le Comptoir à l’inspiration plus bistrot et La Petite Loge consacrée à l’événementiel seront toujours orchestrés par le chef Anthony Bonnet à la tête des fourneaux depuis 2005. La carte fera la part belle aux produits avec des spécialités lyonnaises.

Cour des Loges Lyon, A Radisson Collection Hotel Extérieur

Pour profiter de ces repas, les clients pourront s’installer dans la cour florentine intérieure chapeautée d’une verrière contemporaine de 17 mètres de haut.

« Nous avons hâte d’accueillir nos hôtes, Lyonnais et voyageurs dans ce sanctuaire de caractère et de charme, où chaque séjour se veut profondément personnel et inoubliable. » a déclaré Yves Grardel, le directeur Général de Cour des Loges, A Radisson Collection Hotel, dans un communiqué.

La Grande Cour Crédit Erwan Fiquet

Un peu d’histoire…

Avec des origines remontant au XIVe siècle, ce bâtiment historique composé de quatre maisons est depuis longtemps ancré dans le patrimoine culturel et architectural du Vieux-Lyon. L’histoire des murs commence en 1341.

Autrefois résidence de marchands italiens, puis collège jésuite et habitation pour des familles modestes jusque dans les années 1960, l’établissement de 5000 m2 a été transformé en hôtel en 1987. L’histoire se poursuit et en 2022, avec la gestion de Cour des Loges confiée à Radisson Hotel Group.

Crédit Nicolas Villion