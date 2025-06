Lyon : la 110e édition des Tournois Boulistes de Pentecôte enfin de retour ce week-end

Après avoir manqué en 2024, la 110e édition des Tournois Boulistes de Pentecôte débarque ce samedi 7 juin.

Depuis 1894, les passionnés de boules lyonnaises viennent se défier lors du week-end de la Pentecôte. La particularité de cette édition repose dans son lieu. Habituellement organisé sur la place Bellecour, ce tournoi historique se déroule désormais et sur impulsion des écologistes en plein cœur du Parc de la Tête d’Or. Plus précisément sur cinq sites.

Plus de 3500 joueurs vont se réunir. Il y aura également les 16 meilleures équipes de France, puisque le tournoi représente une étape importante du championnat national. Les phases éliminatoires débuteront ce samedi à 7h30. Les phases finales, quant à elles, auront lieu le lundi 9 juin. La grande finale sera retransmise en direct sur BFM Lyon et Sport en France.

"Je me réjouis du grand retour du tournoi de Pentecôte à Lyon, véritable berceau de la boule lyonnaise. Nous n’avons jamais cessé de soutenir les boulistes, et cela me tient particulièrement à cœur, en tant que fille et petite-fille de bouliste, mais aussi en tant que marraine d’une équipe féminine de l’ALBEU, dans le 8e arrondissement", se félicite Julie Nublat-Faure, adjointe au Maire de Lyon déléguée aux Sports, Vie associative, Education populaire et Grands événements sportifs.

La Ville de Lyon a versé une subvention spéciale de 45 000 euros pour soutenir les Tournois Boulistes de Pentecôte, soit 15 000 euros de plus que l’an passé.

On se souvient que le tournoi n'avait pas pu se tenir en 2024, annulé au dernier moment. Les organisateurs évoquaient une baisse de 40% des inscriptions compte-tenu de la dispersion des épreuves et du changement de lieu, mais aussi de la diminution des subventions municipales.