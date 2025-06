Place Bellevue à Lyon : début des travaux d’aménagement en juin

Le site emblématique de la Croix-Rousse, la place Bellevue, se transforme. Dès juin, des travaux d’aménagement seront réalisés sur la place.

Un aménagement porté conjointement par la Ville de Lyon et la Métropole qui souhaitent offrir aux habitants un espace public rénové, re-végétalisé et plus convivial. Depuis plusieurs années, la place Bellevue se dégrade de plus en plus suite à une forte fréquentation.

"Ce réaménagement s’inscrit dans notre volonté de renforcer les espaces verts de proximité et d’embellir la ville, pour le confort des habitants comme des visiteurs", précise Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement. Ce projet souhaite la remise en état des cheminements, l’installation de quelques bancs et une végétalisation repensée avec des arbres replantés et des massifs d’arbustes pour redonner vie à cet espace.

La nouvelle place proposera donc un parvis réaménagé devant le fort Saint-Laurent, une esplanade piétonne paysagée, un belvédère embelli et accessible, des cheminements plus confortables pour les piétons, une nouvelle palette de mobiliers adaptés aux usagers et aux publics.

Les contraintes patrimoniales et paysagères du site seront prises en compte dans les aménagements. Les revêtements, le mobilier et les choix d’éclairage respecteront les préconisations patrimoniales du site.

Des travaux entre juin et décembre

L’aménagement donnera lieu à des travaux à partir de juin et s’étendront jusqu’à décembre 2025. Certaines contraintes sont donc à prendre en note. La circulation automobile sera interrompue rue Bodin et l’aire canine sera temporairement fermée.

Le projet est estimé à 650 000 euros.