Centaines de milliers de vues, confrontation avec Fabien Bagnon : ce YouTubeur cartonne avec sa vidéo sur "Lyon en faillite"

Ancien proche d'Alain Soral, il multiplie les séquences marquantes notamment lors de manifestations où il est systématiquement pris à partie par des membres de l'ultragauche. Et plus récemment, il réalise des reportages avec un tour de la "France saccagée", ciblant principalement des villes de gauche.

Et Lyon était forcément sur sa carte. A l'occasion d'une vidéo en deux épisodes diffusés sur une semaine, Vincent Lapierre dévoile près de deux heures de visite au sein de la capitale des Gaules avec un guide particulier : Christophe Cédat, patron du Café 203, poil-à-gratter face à la loi depuis des décennies et membre très actif du collectif des Défenseurs de Lyon contre les projets d'aménagements des écologistes.

Dans la première vidéo, vue par plus de 300 000 personnes, le YouTubeur embarque dans le 4x4 de Christophe Cédat pour faire un tour des commerçants de la Part-Dieu, de Bron et de Villeurbanne. Avec un constat alarmant pour leur chiffre d'affaires à cause des travaux à répétition et de la naissance de pistes cyclables.

Avec un véritable cliffhanger à la fin du premier épisode, puisque le duo, en arrivant dans le Vieux-Lyon, tombe sur Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole chargé de la Voirie, en personne !

Mais de cette promesse d'une confrontation historique naît une séquence de quelques secondes où Vincent Lapierre choisit de féliciter ironiquement l'élu écologiste pour les travaux réalisés, et Fabien Bagnon de le remercier et de prendre congé.

Le second épisode est centré sur la Presqu'île, quelques jours après l'application de la Zone à trafic limité (ZTL). Rue Grenette, les bus roulent trop vite au milieu des vélos, et les commerçants choisis par Christophe Cédat tirent la langue, regrettant une diminution drastique du nombre de badauds dans ces artères lyonnaises, et donc dans leurs enseignes.

Chose assez rare dans le travail de Vincent Lapierre, il n'est apostrophé qu'une seule fois par un cycliste qui, en passant, le traite de "raciste". Il arrive souvent au YouTubeur d'être menacé verbalement ou physiquement, lorsque l'information de sa présence circule sur des boucles militantes.

Pour clôturer sa vidéo, le duo termine son trajet place Bellecour pour admirer Tissage Urbain, l'oeuvre d'art à 1,6 million d'euros.

Et aux deux hommes de reconnaître qu'après avoir tout ça, ils n'ont plus beaucoup de forces restantes pour se déclarer dans un autre état que celui de "blasés".