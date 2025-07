Le site DHL Express France de Lyon-Saint Exupéry a débuté ses activités

Le nouveau centre de tri de DHL Express a été inauguré le 11 juin sur l’aéroport Lyon-Saint Exupéry. Quelques semaines plus tard, la plaque tournante des échanges en Europe a débuté ses activités ce 4 juillet et va continuer à monter en puissance jusqu’à la mi-août. Avec un accès direct aux pistes à l’aéroport, l’objectif est d’atteindre 40 000 colis chaque jour.

A ce jour, ce sont 20 000 colis qui sont traités quotidiennement. Il s’agit aussi bien de colis internationaux, européens, que nationaux et locaux. Ils sont tous acheminés par voies aériennes ou routières. Ce nouveau site est situé au carrefour des échanges en Europe, en particulier du sud (Italie, Espagne, Portugal), du nord (Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas) et centrale (Suisse, Autriche, Allemagne). Construit sur une parcelle de 50 000 m², ce terrain répond à l’évolution des flux des 15 prochaines années sans interruption d’activités.

Ce site hébergera également les fonctions supports et commerciales régionales de l’entreprise. 400 collaborateurs vont s’installer progressivement, soit plus de la moitié des 750 collaborateurs DHL Express de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

"Ce nouveau site géant représente le deuxième investissement le plus marquant de l’histoire de DHL Express en France, implantée depuis 1976 dans le pays, soit près de 50 ans. Il représente 121 millions d’euros d’investissements. Cette nouvelle plateforme lyonnaise confirme ainsi notre confiance dans l’économie française et européenne. Nous adaptons nos infrastructures pour accompagner la croissance continue des échanges mondiaux, tout en proposant une offre complète de services, de l’international au national, du plus urgent au moins urgent. La France est un pays clé de notre maillage européen. Nous y avons investi 425 millions d’euros depuis 2018", déclare Philippe Prétat, PDG de DHL Express France.