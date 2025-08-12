Canicule : le musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal moins cher, mais fermé plus tôt

Alors que la plupart des collectivités locales proposent à la population de la gratuité et des horaires étendus pour offrir des lieux frais face à la canicule, il a décidé d'innover.

En effet, le musée et sites gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal réduit son tarif, passant de 6 à 3 euros, mais il réduit également ses horaires. Au lieu de 19h, il fermera à 15h durant toute la durée de la vigilance rouge.

Le Département du Rhône modifie aussi les horaires de ses 19 Maisons du Rhône, avec une activité en continu de 8h à 15h, avec ouverture de 12h à 13h30. Pour les usagers qui avaient fixé des rendez-vous après 15h, l'accueil sera maintenu.