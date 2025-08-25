Près de Lyon : la réouverture du pont de Chasse-sur-Rhône reportée après de nouveaux diagnostics

La Métropole de Lyon explique que "les derniers diagnostics réalisés sur l’ouvrage durant l’été ont révélé une fragilité de certaines pièces plus importante que prévu nécessitant une modification des techniques opérées pour les travaux de réparation engagés."

La circulation automobile reste donc interdite sur le pont, tandis que les piétons et cyclistes peuvent toujours l’emprunter. Les véhicules continuent d’être déviés par le pont autoroutier de Givors.

Construit en 1839, l’ouvrage présente aujourd’hui des entretoises métalliques endommagées par la corrosion. "Vingt-quatre d’entre elles doivent être remplacées, sur un total de 163", précise la Métropole. Ces poutres métalliques soutiennent directement le tablier du pont.

En raison de leur état "préoccupant", les équipes procèdent désormais par boulonnage avec des pièces d’assemblage complémentaires, une technique plus longue, mais jugée nécessaire pour garantir la sécurité.

Pour fluidifier le trafic, la Métropole indique que "des ajustements ont déjà été effectués sur le feu de circulation présent sur le quai rive droite."