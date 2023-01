Lyon : des travaux sur le pont Bonaparte après l’apparition de fissures 

Ce mardi, la Métropole a annoncé qu’un chantier de réparation du pont Bonaparte, entre les 2e et 5e arrondissements de la capitale des Gaules, va se dérouler jusqu’au mois de décembre.

Il s’agira tout d’abord de mener un renforcement et des réparations "de la structure du tablier, mais aussi sur les superstructures", d’après la collectivité.

Il faudra ensuite réparer "les fissures constatées sur les longerons sous la chaussée de la travée centrale, les éclats de béton, l’étanchéité généralisée" et enfin "les désordres sur les garde-corps".

La circulation des piétons, vélos et voitures sera maintenue durant toute la durée des travaux, sauf durant un mois cet été, entre mi-juillet et mi-août où seuls les piétons et cyclistes pourront continuer à emprunter l’axe. Les automobilistes devront donc s'adapter, en allant jusqu'à Perrache par exemple, pour retrouver l'autre rive de la Saône.

La Métropole de Lyon précise enfin qu’à la suite de ce chantier, "la mise en œuvre de la Voie Lyonnaise 12, traversant le pont Bonaparte", sera lancée.