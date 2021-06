Près de Lyon : son voisin s’introduit chez elle en son absence et fouille sa lingerie

Un homme de 39 ans s’est infiltré chez sa voisine alors qu’elle était en vacances dans le Sud de la France. Une fois à l’intérieur, l’homme s’est rendu dans sa chambre et a commencé à fouiller ses tiroirs où se trouvaient sa lingerie.

Grâce à un système de vidéosurveillance, la jeune femme a pu être alertée via une application sur son téléphone et a malheureusement assisté à toute la scène. Reconnaissant formellement son voisin, la jeune femme a immédiatement alerté la gendarmerie.

Peu de temps après, l’homme pu être interpellé à son domicile.

Placé en garde à vue, le suspect a été déféré au parquet de Vienne ce mercredi pour violation de domicile.

Selon le Progrès, le trentenaire a écopé six mois d’emprisonnement avec sursis et une mise à l’épreuve durant deux ans avec une obligation de se soigner, et de travailler. Il a aussi l’interdiction d’entrer en contact avec sa victime, d’habiter ou de rendre dans la commune de Chasse-sur-Rhône.