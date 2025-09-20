Et aussi à Lyon

"5 ans de combat, 3 juges, 0 vérité" : une nouvelle marche pour Idir, mort à la prison de Lyon-Corbas

Saura-t-on un jour la vérité sur la mort d'Idir Mederess, retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Lyon-Corbas en septembre 2020 ?

 Ses proches en doutent. Ce samedi, le collectif qui porte son nom va défiler à Lyon. Le rendez-vous est fixé à 15h, le cortège se rendra ensuite place Jean-Macé.

"Idir était isolé au quartier disciplinaire, privé d’eau, de lumière, de dignité. Ils lui ont coupé l’eau et l’électricité. Il était contraint de boire dans les toilettes. Je l’ai vu à la morgue. Il portait des traces de coups, des hématomes. Idir aimait la vie. Il avait des projets, il attendait sa sortie, il pensait à sa famille", réagit sa mère dans un communiqué.

Et de recenser "5 ans de combat, 3 juges, 0 vérité".

Les proches d'Idir réclament la réouverture du dossier, une enquête "indépendante" et "la fin de l'impunité carcérale".

Idir Mederess

avatar
oui-oui le 21/09/2025 à 11:15
Florilège a écrit le 20/09/2025 à 20h43

Pour ceux dont l’empathie va toujours dans le même sens : la loi du plus fort.

https://www.lyonmag.com/article/124123/villeurbanne-une-voiture-percute-un-marche-le-pronostic-vital-d-une-commercante-engage

https://www.lyonmag.com/article/140753/lyon-l-enquete-se-poursuit-apres-le-tir-d-un-mortier-d-artifice-ayant-blesse-une-fillette-de-2-ans

https://www.lyonmag.com/article/146616/venissieux-une-residence-seniore-visee-par-un-incendie-aux-allures-de-represailles

Quand on est pour la loi de la jungle, faut assumer : il arrive qu’on tombe sur plus fort que soi sous une forme légale ou pas.

On connaît des visiteurs des prisons, on ne connaît pas des visiteurs des victimes.

avatar
VOUALA le 21/09/2025 à 09:47

Il avait fait quoi pour être en prison?
Il oeuvrait certainement pour une ong caritative!

avatar
Et alors ? le 21/09/2025 à 09:44

Une bonne éducation est la meilleure façon de sécuriser ses enfants.

avatar
carlito le 21/09/2025 à 08:35
Sami69 a écrit le 20/09/2025 à 18h46

Vous avez une certaine manière de vous prononcer sur ce sujet et a la limite de la correction , vous pensez être en securité derrière votre ordinateur a jouer les moralisateurs ,en espérant vous croiser sur un chemin de croix et vous apprendre la politesse et le respect des morts

Tais toi ! Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas ce qu’il a fait pour en arriver là et quelles sont les circonstances de sa mort. Renseigne toi. s’il n’y a pas d’innocent en prison et surtout pas celui là

avatar
123456 le 20/09/2025 à 20:18

Paix aux morts. Une prière pour eux et leurs familles SVP.

avatar
Manque d’information le 20/09/2025 à 19:46

Les pauvres !
Ils savent pas qu’il faut un permis pour conduire sinon c’est dangereux.
Ils savent pas qu’il faut s’arrêter quand la police te le demande.
Ils savent pas qu’ils ont pas le droit de faire tout ce qu’ils veulent sans limite.
Ils savent pas que les lois s’appliquent à eux aussi.
Ils savent pas que la prison, bin c’est pas très rigolo.
Personne ne leur a dit ! C’est pour ça…

avatar
Sami69 le 20/09/2025 à 18:46
Karl a écrit le 20/09/2025 à 17h44

C'est fou le nombre de bons cas que l'on peut trouver en prison.
Il faut faire une cagnotte pour la famille de ce brave homme qui avait tellement de projets.
Au lieu de brailler et de mettre la faute sur les autres (comme d'habitude), il fallait éduquer et corriger votre chérubin, vu que c'était un ange, ça ne devait pas être compliqué â faire

Vous avez une certaine manière de vous prononcer sur ce sujet et a la limite de la correction , vous pensez être en securité derrière votre ordinateur a jouer les moralisateurs ,en espérant vous croiser sur un chemin de croix et vous apprendre la politesse et le respect des morts

avatar
baton le 20/09/2025 à 18:43

avec les bons juges d'aujourd'hui!!s'il était en prison c'est qu' il avait fait fort

avatar
Hahahaha le 20/09/2025 à 18:35
Yves Bonnardel a écrit le 20/09/2025 à 15h55

Mais vous avez lu vos commentaires, pour la plupart ? ils sont super violents et pratiquent à fond la projection ! On a une famille et des proches qui manifestent pour quelqu'un qu'ils connaissaient, et vous, vous ne connaissez pas la personne, mais vous n'hésitez pas à laisser des commentaires insultants pour elle et pour sa famille, alors qu'elle est en deuil. Des commentaires qui sont complètement gratuits, parce que vous ne savez rien de qui était Idir, ni de ce qui l'avait amené en prison. Ça ne vous empêche pas d'écrire comme si vous saviez, comme si c'était clair comme de l'eau de roche, comme si la chose était bien évidemment déjà jugée par vous, vous les juges certains de toute éternité de savoir ce qu'il s'est passé. Relisez-vous, regardez ce que vous écrivez, mettez-vous à la place des proches du mort... Je ne connaissais pas Idir, je ne connais pas les personnes qui manifestent, mais je peux vous dire que, sans vous connaître non plus, vous lire me fait trembler d'appréhension, de consternation et d'indignation devant votre arrogance, votre suffisance haineuse et mauvaise. Essayez un instant de vous mettre à la place de l'autre, des autres, au lieu de vous draper de fausse vertu.

Tiens, un gaucho bien pensant. Ça existe donc encore 🤣😂

Allez, vivement 2027 que tu puisses t'offusquer tout ton saoul.

avatar
@Yves Bonardel le 20/09/2025 à 18:28

Juste pour savoir… Est-ce que les délinquants et les criminels qui mettent la vie des autres en danger te font « trembler d'appréhension, de consternation et d'indignation devant leur arrogance, leur suffisance haineuse et mauvaise » ? Ou tu ne réagis comme ça que pour les gens qui sont révoltés par leurs actes ?
Autre manière de poser la question : est-ce que tu fais partie des gens tellement généreux qui les encouragent par leur laxisme et puis s’apitoient quand ça se finit mal ? Ho là là, c’est tellement bôôôô et désintéressé 💐 🥇

avatar
CerisedeLyon le 20/09/2025 à 18:16
Yves Bonnardel a écrit le 20/09/2025 à 15h55

Mais vous avez lu vos commentaires, pour la plupart ? ils sont super violents et pratiquent à fond la projection ! On a une famille et des proches qui manifestent pour quelqu'un qu'ils connaissaient, et vous, vous ne connaissez pas la personne, mais vous n'hésitez pas à laisser des commentaires insultants pour elle et pour sa famille, alors qu'elle est en deuil. Des commentaires qui sont complètement gratuits, parce que vous ne savez rien de qui était Idir, ni de ce qui l'avait amené en prison. Ça ne vous empêche pas d'écrire comme si vous saviez, comme si c'était clair comme de l'eau de roche, comme si la chose était bien évidemment déjà jugée par vous, vous les juges certains de toute éternité de savoir ce qu'il s'est passé. Relisez-vous, regardez ce que vous écrivez, mettez-vous à la place des proches du mort... Je ne connaissais pas Idir, je ne connais pas les personnes qui manifestent, mais je peux vous dire que, sans vous connaître non plus, vous lire me fait trembler d'appréhension, de consternation et d'indignation devant votre arrogance, votre suffisance haineuse et mauvaise. Essayez un instant de vous mettre à la place de l'autre, des autres, au lieu de vous draper de fausse vertu.

Une minute de silence à l'assemblée pour Nahel. Pas pour Lola, Thomas, Philippine et tous les autres. Si on en parle on est facho, raciste etc.
Cela laisse une amertume et un dégoût profond. Qui ressurgissent effectivement de façon sèche et hostile.

avatar
Karl le 20/09/2025 à 17:44

C'est fou le nombre de bons cas que l'on peut trouver en prison.
Il faut faire une cagnotte pour la famille de ce brave homme qui avait tellement de projets.
Au lieu de brailler et de mettre la faute sur les autres (comme d'habitude), il fallait éduquer et corriger votre chérubin, vu que c'était un ange, ça ne devait pas être compliqué â faire

avatar
Marre des antisociaux le 20/09/2025 à 17:28
Yves Bonnardel a écrit le 20/09/2025 à 15h55

Mais vous avez lu vos commentaires, pour la plupart ? ils sont super violents et pratiquent à fond la projection ! On a une famille et des proches qui manifestent pour quelqu'un qu'ils connaissaient, et vous, vous ne connaissez pas la personne, mais vous n'hésitez pas à laisser des commentaires insultants pour elle et pour sa famille, alors qu'elle est en deuil. Des commentaires qui sont complètement gratuits, parce que vous ne savez rien de qui était Idir, ni de ce qui l'avait amené en prison. Ça ne vous empêche pas d'écrire comme si vous saviez, comme si c'était clair comme de l'eau de roche, comme si la chose était bien évidemment déjà jugée par vous, vous les juges certains de toute éternité de savoir ce qu'il s'est passé. Relisez-vous, regardez ce que vous écrivez, mettez-vous à la place des proches du mort... Je ne connaissais pas Idir, je ne connais pas les personnes qui manifestent, mais je peux vous dire que, sans vous connaître non plus, vous lire me fait trembler d'appréhension, de consternation et d'indignation devant votre arrogance, votre suffisance haineuse et mauvaise. Essayez un instant de vous mettre à la place de l'autre, des autres, au lieu de vous draper de fausse vertu.

Tout ce que vous dites est vrai. Maintenant, demandez-vous pourquoi de plus en plus de gens réagissent ainsi. Ok, les conditions de vie dégradées par les décideurs politiques plus la propagande médiatique d’extrême droite. Est-ce tout ou bien… Dans ces conditions difficiles, les gens ordinaires haïssent ces autres parasites qui, plutôt que d’être respectueux et solidaires, pourrissent eux aussi la vie d’innocents ?

Ceux « d’en bas » ne valent pas mieux que ceux « d’en haut » : tous les opportunistes sans égard pour la vie d’autrui. Mais ceux « d’en bas » sont plus accessibles et l’on peut s’y identifier. De là vient la force de la répulsion ! Voilà le pourquoi de ces réactions.

Que les parents (où est le « père » ?) assument leurs responsabilités !!
D’autres mecs débiles et fiers de leur connerie prendront le volant sans permis puis feront courir encore plus de risques à des innocents en jouant à la course poursuite avec les fdo, une fois, 3 fois, 15 fois… Avant de finir soit en prison (avec les risques que ça comporte hélas), soit dans un pylône (bon ben là…). Je préfère que ça arrive avant qu’ils tuent ou estropient quelqu’un. Que voulez-vous, je ne crois plus aux contes de fées. Je crois plutôt à ce que vous disqualifiez d’emblée : la vertu, c’est-à-dire de respecter et aider autrui comme condition nécessaire de vie en société. Aucun des interlocuteurs que vous apostrophez n’est responsable du sort d’Idir.

avatar
KassocLand le 20/09/2025 à 16:52
Yves Bonnardel a écrit le 20/09/2025 à 15h55

Mais vous avez lu vos commentaires, pour la plupart ? ils sont super violents et pratiquent à fond la projection ! On a une famille et des proches qui manifestent pour quelqu'un qu'ils connaissaient, et vous, vous ne connaissez pas la personne, mais vous n'hésitez pas à laisser des commentaires insultants pour elle et pour sa famille, alors qu'elle est en deuil. Des commentaires qui sont complètement gratuits, parce que vous ne savez rien de qui était Idir, ni de ce qui l'avait amené en prison. Ça ne vous empêche pas d'écrire comme si vous saviez, comme si c'était clair comme de l'eau de roche, comme si la chose était bien évidemment déjà jugée par vous, vous les juges certains de toute éternité de savoir ce qu'il s'est passé. Relisez-vous, regardez ce que vous écrivez, mettez-vous à la place des proches du mort... Je ne connaissais pas Idir, je ne connais pas les personnes qui manifestent, mais je peux vous dire que, sans vous connaître non plus, vous lire me fait trembler d'appréhension, de consternation et d'indignation devant votre arrogance, votre suffisance haineuse et mauvaise. Essayez un instant de vous mettre à la place de l'autre, des autres, au lieu de vous draper de fausse vertu.

Ça va mieux ?

avatar
Yves Bonnardel le 20/09/2025 à 15:55

Mais vous avez lu vos commentaires, pour la plupart ? ils sont super violents et pratiquent à fond la projection ! On a une famille et des proches qui manifestent pour quelqu'un qu'ils connaissaient, et vous, vous ne connaissez pas la personne, mais vous n'hésitez pas à laisser des commentaires insultants pour elle et pour sa famille, alors qu'elle est en deuil. Des commentaires qui sont complètement gratuits, parce que vous ne savez rien de qui était Idir, ni de ce qui l'avait amené en prison. Ça ne vous empêche pas d'écrire comme si vous saviez, comme si c'était clair comme de l'eau de roche, comme si la chose était bien évidemment déjà jugée par vous, vous les juges certains de toute éternité de savoir ce qu'il s'est passé. Relisez-vous, regardez ce que vous écrivez, mettez-vous à la place des proches du mort... Je ne connaissais pas Idir, je ne connais pas les personnes qui manifestent, mais je peux vous dire que, sans vous connaître non plus, vous lire me fait trembler d'appréhension, de consternation et d'indignation devant votre arrogance, votre suffisance haineuse et mauvaise. Essayez un instant de vous mettre à la place de l'autre, des autres, au lieu de vous draper de fausse vertu.

avatar
Rien n'arrête le délire de certaines familles de petits anges le 20/09/2025 à 14:21

Lors d'un soirée chez un ami, j'ai rencontré un surveillant pénitentiaire avec qui j'ai longuement discuté et j'ai appris des choses intéressantes à rapprocher de ce qui est dit par la famille.
"Il était contraint de boire dans les toilettes". Foutaise !!!
Commençons par le commencement, ce type était au mitard, on y va pas sans avoir rien fait. Encore un ange...
Ensuite ce surveillant m'a décrit le mitard (je lui avais posé la question). Pour éviter toute casse, il n'y a pas de mobilier, un bloc de béton qui sert de lit et de siège pour "tablette" en béton au pied du lit. On enlève la literie le soir, le détenu la récupère pour dormir. Pas d'évier, un robinet au mur dont l'eau va dans un chiotte à la turque. Donc effectivement, si on veut boire, on ouvre le robinet et on remplit son gobelet (plastique, pour éviter que le verre puisse être utilisé comme arme). Ça fait quand même une grosse différence avec "boire dans les toilettes", pour peu la famille allait dire qu"on lui faisait boire l'eau des toilettes.

avatar
encory le 20/09/2025 à 13:36
5 ans de combat, 3 juges ... et combien ça nous coûte au final ? a écrit le 20/09/2025 à 13h30

Raz le bol de payer des impôts pour tout ce cinéma.
Allez, ouste, du balai, lâchez nous la grappe maintenant.
Il fallait y penser avant à votre gentille progéniture et l'éduquer correctement.

3 avocats, payés par qui?

avatar
5 ans de combat, 3 juges ... et combien ça nous coûte au final ? le 20/09/2025 à 13:30

Raz le bol de payer des impôts pour tout ce cinéma.
Allez, ouste, du balai, lâchez nous la grappe maintenant.
Il fallait y penser avant à votre gentille progéniture et l'éduquer correctement.

avatar
Claude38 le 20/09/2025 à 13:01

Et alors
Jamais éduqué, des projets ? sûrement vols ,hold-up , racket, drogue et je dois sûrement en oublier
Finalement il a fait le bon choix, une économie pour la société et une racaille en moins Merci à lui

avatar
Mon fils c’est un bon garçon le 20/09/2025 à 12:46

Oui, oui, on sait, il a été super bien élevé.

avatar
Entre Rhône et Saône le 20/09/2025 à 11:35

Entre prison il y a des suicides chaque semaine, aussi cela n'a rien d'exceptionnel, c'était avant que vous auriez dû vous préoccupé de lui.,maintenant c'est malheureusement trop tard.

avatar
le bilan le 20/09/2025 à 11:33

5 ans de combat à ce jour….
Combien d’années d’éducation avant?

avatar
L’argumentaire idéal le 20/09/2025 à 11:30

Victimisation comme ils disent

avatar
le shérif le 20/09/2025 à 11:27
hors sujet a écrit le 20/09/2025 à 11h06

Samedi 20 septembre 2025 à 15 h RASSEMBLEMENT : « STOP AU GÉNOCIDE A GAZA » place de la République à Lyon

Définition d’un génocide, progrom, guerre SVP!
Quand on sera d’accord sur la valeur des mots, on pourra avancer !

avatar
l'aube blanche le 20/09/2025 à 11:15

lorsque l'on fait le c.n on passe par la case prison.

avatar
hors sujet le 20/09/2025 à 11:06

Samedi 20 septembre 2025 à 15 h RASSEMBLEMENT : « STOP AU GÉNOCIDE A GAZA » place de la République à Lyon

avatar
Flo48 le 20/09/2025 à 10:54

Il n'était pas obligé d'aller en prison!!!!

avatar
Socrate69 le 20/09/2025 à 10:38

Apparemment on n'a pas le droit de dire qu'on préfère compatir pour les vraies victimes (Thomas, Elias, Lola etc etc) que pour de délinquants.
Avez vous regarder le nombre de victimes des rodéos urbains et des refus d'obtempérer?
Faudrait arrêter de nos faire passer des délinquants pour des "anges" ... les "vraies victimes" elles sont les "anges".
Arrêtons d'inverser les valeurs.

avatar
Vendredi le 20/09/2025 à 10:18

Mais qu'est-ce qu'il faisait en prison ?

avatar
Free Lyon le 20/09/2025 à 10:15

Qui paye ces conseillers depuis 5 ans ????

avatar
C quoi son pedigree a cet ange ??? le 20/09/2025 à 10:14

Il aurait fait quoi aux autres et à la société ????

avatar
Parponnes le 20/09/2025 à 10:09

elle n’avait qu'à mieux l’éduquer, il n’aurait pas fini en prison...

avatar
S'est il retrouvé au mitard par pur hasard ? le 20/09/2025 à 09:59

Moi également j'aime la vie et j'ai plein de projets. Et comme j'aime ma famille je ne suis pas en taule.

avatar
Ex Précisions le 20/09/2025 à 09:33

Pourquoi était-il en prison et en plus mis au quartier "disciplinaire" ? Il l'a bien cherché.
On devrait pas traiter de la sorte les "chances pour la France"...
Il n'y a pas de quoi se réjouir de son décès par contre.

avatar
Pedromeno le 20/09/2025 à 09:28

Quand on est seul en cellule, qu’il y a des caméras dans les couloirs, comment peut on dire que ce n’est pas un suicide. Toujours les mêmes victimisations. S’il était à l’isolement, sans eau ni électricité (si c’est vrai), ça devait être un sacré client. sûrement pas un ange

avatar
tranquille le 20/09/2025 à 09:09

c’est triste, mais …. c’est quand même bizarre qu’il y ait autant d’innocents en prison

avatar
normalement le 20/09/2025 à 08:31

La mort d'un être humain est toujours triste
Mais madame pour demander des comptes, il faut être irréprochable !

avatar
devinette le 20/09/2025 à 08:25

et qu'avait donc fait ce charmant jeune homme, bien sous tous rapports pour se retrouver embastillé puis au mitard ?

avatar
kool le 20/09/2025 à 08:13

Toujours les mêmes personnages qui pleurent .Allez donc à Gaza,là où l'herbe est plus verte

avatar
ZIPPO74 le 20/09/2025 à 08:12

La prison c'est pas L'IDIR

avatar
boris69 le 20/09/2025 à 08:02

il était prison pourquoi, en isolement pourquoi. Pour rien, il était gentil, adorable, c'est une erreur judiciaire. La moquerie a assez durée. La justice a été rendue.

avatar
Wallah',. le 20/09/2025 à 07:43

C'est fou tout ces anges qui meurent. La mort c'est raciste !!

avatar
Racailles de m... le 20/09/2025 à 06:33

Le mieux, c'est de se comporter correctement ce qui évite de se retrouver derrière les barreaux.
S'il avait été bien éduqué, cela ne serait pas arrivé.

