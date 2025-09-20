"5 ans de combat, 3 juges, 0 vérité" : une nouvelle marche pour Idir, mort à la prison de Lyon-Corbas

Ses proches en doutent. Ce samedi, le collectif qui porte son nom va défiler à Lyon. Le rendez-vous est fixé à 15h, le cortège se rendra ensuite place Jean-Macé.

"Idir était isolé au quartier disciplinaire, privé d’eau, de lumière, de dignité. Ils lui ont coupé l’eau et l’électricité. Il était contraint de boire dans les toilettes. Je l’ai vu à la morgue. Il portait des traces de coups, des hématomes. Idir aimait la vie. Il avait des projets, il attendait sa sortie, il pensait à sa famille", réagit sa mère dans un communiqué.

Et de recenser "5 ans de combat, 3 juges, 0 vérité".

Les proches d'Idir réclament la réouverture du dossier, une enquête "indépendante" et "la fin de l'impunité carcérale".