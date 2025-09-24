Près de Lyon : l’épouse du youtubeur Bassem condamnée pour une photo prise au tribunal

Le cliché, pris le 10 juin pendant l’audience où ce dernier comparaissait pour harcèlement et incitation à la haine, montrait le prévenu de dos face aux magistrats, dont les visages avaient été masqués par un emoji.

L’enquête a permis d’identifier l’autrice du cliché : l’épouse du youtubeur. Poursuivie pour outrages à magistrat et enregistrement visuel d’une audience judiciaire, elle a été relaxée pour la première infraction mais condamnée à une amende contraventionnelle de 375 euros pour avoir capté l’image dans la salle d’audience.

Son mari, lui, ne sera pas sanctionné : également poursuivi pour la diffusion du cliché, il a été relaxé. Le parquet a rappelé à cette occasion que la prise de photos et d’enregistrements en audience est formellement interdite, avec des consignes affichées à l’entrée des salles et relayées par les agents de sécurité.