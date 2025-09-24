Judiciaire

Près de Lyon : l’épouse du youtubeur Bassem condamnée pour une photo prise au tribunal

DR : Bassem TH Officiel


Le tribunal judiciaire de Vienne a rendu sa décision ce mardi 23 septembre dans l’affaire d’une photo diffusée sur Snapchat lors du procès du youtubeur Bassem.

Le cliché, pris le 10 juin pendant l’audience où ce dernier comparaissait pour harcèlement et incitation à la haine, montrait le prévenu de dos face aux magistrats, dont les visages avaient été masqués par un emoji.

L’enquête a permis d’identifier l’autrice du cliché : l’épouse du youtubeur. Poursuivie pour outrages à magistrat et enregistrement visuel d’une audience judiciaire, elle a été relaxée pour la première infraction mais condamnée à une amende contraventionnelle de 375 euros pour avoir capté l’image dans la salle d’audience.

Son mari, lui, ne sera pas sanctionné : également poursuivi pour la diffusion du cliché, il a été relaxé. Le parquet a rappelé à cette occasion que la prise de photos et d’enregistrements en audience est formellement interdite, avec des consignes affichées à l’entrée des salles et relayées par les agents de sécurité.

Les enfants des Allocs ! le 24/09/2025 à 13:22
Bien fait . a écrit le 24/09/2025 à 13h03

Exact, le manque d’éducation , les incivilités, les insultes, les agressions verbales et physiques font partis aujourd’hui du quotidien des français. Le manque d’éducation et d’empathie pour les autres et le résultat de la politique de l’enfant Roi . Mes petits enfants ne disent pas merci , bonjour ,etc leur mère est déjà une Kassos, comment voulez vous qu’ils apprennent la politesse , elle n’en a jamais entendu parlé , chez les boudins ont cons et plus encore .

MDR. C’est vrai que les boudins ont se reproduit , sans pères , ni éducation juste pour pour ne pas travailler et profiter du système Trop généreux des allocations familiales et pensions alimentaires. Aujourd’hui, il y’a même des pères qui payent des Pensions alimentaires à Des Mères qui leur interdisent de voir leur enfants, mais pas le pognon 💰 qu’ils leur donnent.

Très simple le 24/09/2025 à 13:15
Jérémy a écrit le 24/09/2025 à 11h52

Mais comment comment une femme peut-elle se marier avec ce type d'hommes ?

deux neurones et un Q I d'huitre sont suffisants

Bien fait . le 24/09/2025 à 13:03
moi a écrit le 24/09/2025 à 09h59

outrages a magistrat?? les pauvres.... je ne sais pas dans quelle vie ils vivent, qu ils sortent un peu plus dans la rue, dans les transports et la ils verront vraiment la vraie vie....

Exact, le manque d’éducation , les incivilités, les insultes, les agressions verbales et physiques font partis aujourd’hui du quotidien des français. Le manque d’éducation et d’empathie pour les autres et le résultat de la politique de l’enfant Roi . Mes petits enfants ne disent pas merci , bonjour ,etc leur mère est déjà une Kassos, comment voulez vous qu’ils apprennent la politesse , elle n’en a jamais entendu parlé , chez les boudins ont cons et plus encore .

Ben c est clair le 24/09/2025 à 13:01
Jérémy a écrit le 24/09/2025 à 11h52

Mais comment comment une femme peut-elle se marier avec ce type d'hommes ?

Explication simple :Elle est pareille voir même pire .
Dans la famille Groseille , je voudrais ...

L'ORÉAL le 24/09/2025 à 12:53
Jérémy a écrit le 24/09/2025 à 11h52

Mais comment comment une femme peut-elle se marier avec ce type d'hommes ?

Il suffit de posé la question dans l’autre sens et vous aurez la réponse 🤣

elle est tombée bien le 24/09/2025 à 12:35
Jérémy a écrit le 24/09/2025 à 11h52

Mais comment comment une femme peut-elle se marier avec ce type d'hommes ?

bas(sem)...

Tout faux le 24/09/2025 à 11:58
moi a écrit le 24/09/2025 à 09h59

outrages a magistrat?? les pauvres.... je ne sais pas dans quelle vie ils vivent, qu ils sortent un peu plus dans la rue, dans les transports et la ils verront vraiment la vraie vie....

Apprenez à lire les articles c'est pourtant clair à moins que vous ne compreniez pas le terme "relaxée"

Jérémy le 24/09/2025 à 11:52

Mais comment comment une femme peut-elle se marier avec ce type d'hommes ?

Ouiauxvoituresnonauxverts le 24/09/2025 à 10:27

Les youtubeurs ne sont que des bons à rien. Ve ne sont que des fainéants incapables d'aller travailler

moi le 24/09/2025 à 09:59

outrages a magistrat?? les pauvres.... je ne sais pas dans quelle vie ils vivent, qu ils sortent un peu plus dans la rue, dans les transports et la ils verront vraiment la vraie vie....

