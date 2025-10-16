La ministre de la Culture, Rachida Dati, en déplacement à Lyon et Villeurbanne ce vendredi 

La ministre de la Culture Rachida Dati se rendra ce vendredi 17 octobre 2025 à Villeurbanne puis à Lyon. Ce déplacement doit "illustrer l’engagement de la Ministre et du ministère de la Culture en faveur des territoires et de la jeunesse".
La visite débutera à 10h15 au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne. Les services de l'État indiquent que la ministre y prononcera "un discours relatif au rapprochement entre le TNP et le Pôle Pixel pour le développement de projets innovants entre spectacle vivant et nouvelles technologies." Elle procédera également à "la signature d’une convention de territoire entre le ministère de la Culture et la ville de Villeurbanne."
À 11h30, Rachida Dati se rendra à Lyon pour visiter "les nouveaux locaux de la CinéFabrique de Lyon." Un temps d’échange avec les étudiants sera suivi de "la signature d’un contrat d’objectifs, de moyens et de performances posant les grandes lignes stratégiques de la structure pour les 5 prochaines années et attestant d’un renfort du soutien de l’Etat, via le CNC."
La ministre rejoindra ensuite l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon à 12h45 pour "rencontrer des étudiants boursiers bénéficiaires de la mesure d’exonération des frais de scolarité des élèves boursiers dans les écoles territoriales, annoncée il y a quelques mois."
L’après-midi, Rachida Dati visitera à 14h30 l’école de cirque de Lyon, les UtoPistes, pour "la présentation du projet de la 'Cité Internationale des Arts du Cirque – les Utopistes' et des travaux d’amateurs et d’élèves de l’école de cirque." Le ministère de la Culture précise qu’elle annoncera "la labellisation “Pôle national de cirque” de la future Cité internationale des Arts du Cirque qui verra le jour à l’horizon 2028 à Vénissieux."
""""""Le ministère de la Culture précise qu’elle annoncera "la labellisation “Pôle national de cirque” de la future Cité internationale des Arts du Cirque qui verra le jour à l’horizon 2028 à Vénissieux."Signaler Répondre
Encore un doublon : il existe déjà un pôle national du cirque à Paris, composé de l'Elysée, Matignon l'assemblée, le Sénat , le conseil constitutionnel.............
c'est pourtant bien Dati qui est convoqué devant la justice pas HidalgoSignaler Répondre
Quand vous pensez que nous recevons à Lyon cette ministre en grande pompe, alors qu'elle va passée en jugement pour enrichissement personnel n'est pas honteux ?Signaler Répondre
Heureusement que bientôt l’intelligence artificielle remplacera ses incompétents de la politique homme et femme.Signaler Répondre
Aigrie-culture,comment cette madame est encore crédible,à croire que la fric'onnection en a sous la semelle "louboutin"...euh,le butin.Il en fût une,surnommée la putain de la république,mme deviers-joncourt,unSignaler Répondre
nouveau prix à organiser,le deviers-joncourt,car courir de cette façon après le pognon,mérite une médaille.
Du goudron et des plumes !Signaler Répondre
Elle pourrait poser un CV à l'école du cirque, sûr et certain qu'elle se fera embaucherSignaler Répondre
Cette femme est la honte de la République! pas de casserole mais des oeufs...bien pourris comme elle!Signaler Répondre
Même le RN est un parti d’homosexuels, la France n’a plus d’hommes forts pour taper du poing sur la table et faire Effacer la Dette française qui fait des français des surendettés qui ne sont plus maîtres de leur destin !Signaler Répondre
En attendant c'est Hidalgo qui se paie (et paie à ses copines) de belles robes et de belles chaussures.Signaler Répondre
Ce sera très difficile de faire pire.
L'appel de la gamelle plus fort que les convictions, c'est malheureusement courant chez LR.Signaler Répondre
gotainer?Signaler Répondre
Je suis honnête je n'ai jamais aimé Mme Dati et encore moins depuis son cirque macroniste.Signaler Répondre
C'est la négation de la politique avec unique visée son intérêt personnel.
A quoi elle sert comme ministre de la culture ? a rien mais devons nous encore avoir un ministre de la culture en France? peut être pas car le bilan de ce ministère est médiocre on devrait plutôt parler de "ministère de l'endoctrinement".
et c est tout de suite plus digesteSignaler Répondre
associé culture et Dati j'ai toujours eu du malSignaler Répondre
Oui comme ta femme au BordelSignaler Répondre
Elle au moins elle a des couilles c'est pas le cas pour toiSignaler Répondre
Jaloux va travailler ou étudier bouffonSignaler Répondre
Poster un commentaire sans sous-entendu sexuel, tu penses que ce serait dans le champ de possibles d'un gogol attardé et benêt ?Signaler Répondre
Un peu comme Marine qui a tapé dans la caisse, quoi...Signaler Répondre
Pas d’angoisses, l’extrême Droite sera au pouvoir en 2027 . Les retraités se vengeront en 2027 contre les politiques qui les rackettent.Signaler Répondre
Les LR ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir.Signaler Répondre
Elle ne sert à rien.Signaler Répondre
Devenue macronienne sur le tard pour avoir son soutien pour la campagne de Paris
Ministre de la culture d'oseilles,de blés,avec carlos goshn,c'est la même story que niko et kadhafi,en plus soft.Signaler Répondre
Elle est venue voir les prisons lyonnaises si elles sont mieux que celles parisiennes ? C'est pour regarder, plus que 11 mois seulement avant d'emménager.Signaler Répondre
Ou alors annoncer encore plus de restrictions pour la culture ?
Elle viendra avec ses bijoux luxueux non déclarés au fisc ?
Bienvenue à vous, Madame DatiSignaler Répondre
au sens le plus basique en rapport avec la natureSignaler Répondre
pas du tout envie de la voire à la sortie d'usine lumière samedi 18/10.Signaler Répondre
Pourriez-vous élaborer.... force de poignet ?Signaler Répondre
Après les bijoux et les contrats, Rachida Dati fait héberger sa sœur dans un logement social à Paris et bien ça se passe bien la vie pour elle, aucune honte car aucune éducation.Signaler Répondre
Elle vient faire son shopping à la friperie qui s'est installée à Perrache ?Signaler Répondre
bientôt, certainement, ouf.Signaler Répondre
pourquoi est elle crainte et obtient ce qu elleveut ? parceque elle est au courant des défauts ou histoires des uns ou des autres et qu elle est prête a baver et pour d autres parceque elle les tient par les c......s car il ne sont pas clairsSignaler Répondre
Ah je pensais qu'elle venait ce faire jugé pour les multiples affaires qu'elle a au c..Signaler Répondre
rachida rend l'argent.Signaler Répondre
elle est a l'image de la politique en France c'est à dire ne sert à rien, juste parader, profiter, prendre de l'argent et être arrogante.Signaler Répondre
Voir wauquiez et ripailler à l'oeil,culture gastro lyonnaise mme la ministre de la culture,n'est pas sûre de vous plaire....le cinéma du salon de l'agriculture affligeant de tromperies,car ensuite faut voir le massacre,demandez à mme la préfète de lyon que vous allez sûrement rencontrer,du cinoche en 3d,ce qu'elle en pense de L214....Signaler Répondre
Elle a fait taire Brice heurtefeu, depuis les LR la craignent. ''Virée'' des LR depuis peu mais encore soutenue pour la mairie de Paris....Signaler Répondre
la prétention incarné. aime trop l'argent et pas les Français.Signaler Répondre
celle qui retourne sa veste en politique. ministre de la culture au rabais.Signaler Répondre
En faveur des territoires et de la jeunesse , tout est dit , et surtout n'allez pas croire qu'elle s'implique pour " toute " la jeunesse , non , juste pour une certaine catégorie de jeunesse , la plus représentative dans les délits et les faits divers.Signaler Répondre
Comment une femme comme ça peut être ministre ?
C'est son frère qui occupait son appartement de fonction à Paris pour faire son trafic de drogue !
Elle magouille dans tout , elle est corrompue à toutes les sauces , et elle représente l'État , c'est une honte !
C'est une anguille , elle est à la fois socialiste , LR , communiste , Renaissance , elle est tout à la fois pour passer et profiter partout , sauf au RN , vous l'aurez compris !
encore une qui devrait faire un petit séjour à l'ombre.Signaler Répondre
Il faut noter qu'elle est toujours ministre, malgré plusieurs remaniements....Signaler Répondre
La petite amie de micron le nullos?
Et son frère, un brigand notoire, des nouvelles?Signaler Répondre
Après les bijoux et les contrats, Rachida Dati fait héberger sa sœur dans un logement social à Paris. c'est inadmissible comme comportement sa présence à lyon n'est pas la bienvenue surtout à la sortie des usines du festival Lumière samedi 18/10 à Lyon 8. Montrer l'exemple avec autant de casseroles c'est encourager les jeunes à faire pareille.Signaler Répondre
Pas un mot de Dati sur la ville choisie pour accueillir le futur Musée National du Cinéma ? Pour Dati c'est compliqué de citer Lyon, le berceau du cinéma ?Signaler Répondre
Rachida procédera également à "la signature d’une convention de territoire entre le ministère de la Culture et la ville de Villeurbanne."Signaler Répondre
et pour Lyon ? Rien ,Nenni, Makayen walu! et la Machecroute ?
je me en fous complètement. Rachida ,rien ne l arrête, aucun complexe, Rachida toujours dans les bons coups , ,,,,,,,elle arrive a ce qu'elle veut a la force du poignet paraît il d après les connaisseur.Signaler Répondre
Il parait qu'elle a trouver un logement HLM pour sa sœur!!!!!Signaler Répondre
Le jour ou elle sera maire de Paris, je vous raconte pas les notes d'habillement!!!!!!