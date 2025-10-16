Politique

La ministre de la Culture, Rachida Dati, en déplacement à Lyon et Villeurbanne ce vendredi 

DR : Laurent Vu -SIPA_Ministère de la Culture

Plusieurs conventions et annonces officielles sont au programme.

La ministre de la Culture Rachida Dati se rendra ce vendredi 17 octobre 2025 à Villeurbanne puis à Lyon. Ce déplacement doit "illustrer l’engagement de la Ministre et du ministère de la Culture en faveur des territoires et de la jeunesse". 

La visite débutera à 10h15 au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne. Les services de l'État indiquent que la ministre y prononcera "un discours relatif au rapprochement entre le TNP et le Pôle Pixel pour le développement de projets innovants entre spectacle vivant et nouvelles technologies." Elle procédera également à "la signature d’une convention de territoire entre le ministère de la Culture et la ville de Villeurbanne."

À 11h30, Rachida Dati se rendra à Lyon pour visiter "les nouveaux locaux de la CinéFabrique de Lyon." Un temps d’échange avec les étudiants sera suivi de "la signature d’un contrat d’objectifs, de moyens et de performances posant les grandes lignes stratégiques de la structure pour les 5 prochaines années et attestant d’un renfort du soutien de l’Etat, via le CNC."

La ministre rejoindra ensuite l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon à 12h45 pour "rencontrer des étudiants boursiers bénéficiaires de la mesure d’exonération des frais de scolarité des élèves boursiers dans les écoles territoriales, annoncée il y a quelques mois."

L’après-midi, Rachida Dati visitera à 14h30 l’école de cirque de Lyon, les UtoPistes, pour "la présentation du projet de la 'Cité Internationale des Arts du Cirque – les Utopistes' et des travaux d’amateurs et d’élèves de l’école de cirque." Le ministère de la Culture précise qu’elle annoncera "la labellisation “Pôle national de cirque” de la future Cité internationale des Arts du Cirque qui verra le jour à l’horizon 2028 à Vénissieux."

Et voila ! le 18/10/2025 à 09:21

""""""Le ministère de la Culture précise qu’elle annoncera "la labellisation “Pôle national de cirque” de la future Cité internationale des Arts du Cirque qui verra le jour à l’horizon 2028 à Vénissieux."

Encore un doublon : il existe déjà un pôle national du cirque à Paris, composé de l'Elysée, Matignon l'assemblée, le Sénat , le conseil constitutionnel.............

Dripoux le 17/10/2025 à 17:18
La Meute a écrit le 17/10/2025 à 07h26

En attendant c'est Hidalgo qui se paie (et paie à ses copines) de belles robes et de belles chaussures.
Ce sera très difficile de faire pire.

c'est pourtant bien Dati qui est convoqué devant la justice pas Hidalgo

Regismelo le 17/10/2025 à 15:21

Quand vous pensez que nous recevons à Lyon cette ministre en grande pompe, alors qu'elle va passée en jugement pour enrichissement personnel n'est pas honteux ?

Allan droïde le 17/10/2025 à 13:02

Heureusement que bientôt l’intelligence artificielle remplacera ses incompétents de la politique homme et femme.

DMPP le 17/10/2025 à 10:00

Aigrie-culture,comment cette madame est encore crédible,à croire que la fric'onnection en a sous la semelle "louboutin"...euh,le butin.Il en fût une,surnommée la putain de la république,mme deviers-joncourt,un
nouveau prix à organiser,le deviers-joncourt,car courir de cette façon après le pognon,mérite une médaille.

Romi le 17/10/2025 à 09:20

Du goudron et des plumes !

Au passage le 17/10/2025 à 08:21

Elle pourrait poser un CV à l'école du cirque, sûr et certain qu'elle se fera embaucher

la honte le 17/10/2025 à 08:10

Cette femme est la honte de la République! pas de casserole mais des oeufs...bien pourris comme elle!

Les créanciers de la grande finance mondiale. le 17/10/2025 à 07:40

Même le RN est un parti d’homosexuels, la France n’a plus d’hommes forts pour taper du poing sur la table et faire Effacer la Dette française qui fait des français des surendettés qui ne sont plus maîtres de leur destin !

La Meute le 17/10/2025 à 07:26
dégagez moi ça a écrit le 16/10/2025 à 15h13

Il parait qu'elle a trouver un logement HLM pour sa sœur!!!!!
Le jour ou elle sera maire de Paris, je vous raconte pas les notes d'habillement!!!!!!

En attendant c'est Hidalgo qui se paie (et paie à ses copines) de belles robes et de belles chaussures.
Ce sera très difficile de faire pire.

La gamelle le 17/10/2025 à 07:23

L'appel de la gamelle plus fort que les convictions, c'est malheureusement courant chez LR.

femme à lunette façon le 17/10/2025 à 07:22
t as qu à penser dulture et cati a écrit le 17/10/2025 à 06h42

et c est tout de suite plus digeste

gotainer?

Titus69 le 17/10/2025 à 06:46

Je suis honnête je n'ai jamais aimé Mme Dati et encore moins depuis son cirque macroniste.
C'est la négation de la politique avec unique visée son intérêt personnel.

A quoi elle sert comme ministre de la culture ? a rien mais devons nous encore avoir un ministre de la culture en France? peut être pas car le bilan de ce ministère est médiocre on devrait plutôt parler de "ministère de l'endoctrinement".

t as qu à penser dulture et cati le 17/10/2025 à 06:42
dripoux a écrit le 17/10/2025 à 01h04

associé culture et Dati j'ai toujours eu du mal

et c est tout de suite plus digeste

dripoux le 17/10/2025 à 01:04
Élaborez a écrit le 16/10/2025 à 18h00

Pourriez-vous élaborer.... force de poignet ?

associé culture et Dati j'ai toujours eu du mal

Général rien fu tout le 16/10/2025 à 22:01
Général Salan a écrit le 16/10/2025 à 16h37

encore une qui devrait faire un petit séjour à l'ombre.

Oui comme ta femme au Bordel

Jojo fe la Duchère le 16/10/2025 à 21:58
aimelyon a écrit le 16/10/2025 à 16h12

Après les bijoux et les contrats, Rachida Dati fait héberger sa sœur dans un logement social à Paris. c'est inadmissible comme comportement sa présence à lyon n'est pas la bienvenue surtout à la sortie des usines du festival Lumière samedi 18/10 à Lyon 8. Montrer l'exemple avec autant de casseroles c'est encourager les jeunes à faire pareille.

Elle au moins elle a des couilles c'est pas le cas pour toi

Un simple Petit chapon de bresse le 16/10/2025 à 21:56
dégagez moi ça a écrit le 16/10/2025 à 15h13

Il parait qu'elle a trouver un logement HLM pour sa sœur!!!!!
Le jour ou elle sera maire de Paris, je vous raconte pas les notes d'habillement!!!!!!

Jaloux va travailler ou étudier bouffon

2-neurones et fier de l'être le 16/10/2025 à 21:36
Catalan a écrit le 16/10/2025 à 18h11

au sens le plus basique en rapport avec la nature

Poster un commentaire sans sous-entendu sexuel, tu penses que ce serait dans le champ de possibles d'un gogol attardé et benêt ?

Pas mal mais imprécis le 16/10/2025 à 21:34
envoiture simone a écrit le 16/10/2025 à 17h01

la prétention incarné. aime trop l'argent et pas les Français.

Un peu comme Marine qui a tapé dans la caisse, quoi...

Zemmour 2027 le 16/10/2025 à 20:41

Pas d’angoisses, l’extrême Droite sera au pouvoir en 2027 . Les retraités se vengeront en 2027 contre les politiques qui les rackettent.

la dissolution approche le 16/10/2025 à 20:29

Les LR ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

Cartésien le 16/10/2025 à 19:54

Elle ne sert à rien.

Devenue macronienne sur le tard pour avoir son soutien pour la campagne de Paris

DMPP le 16/10/2025 à 19:44

Ministre de la culture d'oseilles,de blés,avec carlos goshn,c'est la même story que niko et kadhafi,en plus soft.

Ex Précisions le 16/10/2025 à 18:18

Elle est venue voir les prisons lyonnaises si elles sont mieux que celles parisiennes ? C'est pour regarder, plus que 11 mois seulement avant d'emménager.
Ou alors annoncer encore plus de restrictions pour la culture ?
Elle viendra avec ses bijoux luxueux non déclarés au fisc ?

AntiKons le 16/10/2025 à 18:12

Bienvenue à vous, Madame Dati

Catalan le 16/10/2025 à 18:11
Élaborez a écrit le 16/10/2025 à 18h00

Pourriez-vous élaborer.... force de poignet ?

au sens le plus basique en rapport avec la nature

endiveaujambon le 16/10/2025 à 18:01

pas du tout envie de la voire à la sortie d'usine lumière samedi 18/10.

Élaborez le 16/10/2025 à 18:00
Catalan a écrit le 16/10/2025 à 15h15

je me en fous complètement. Rachida ,rien ne l arrête, aucun complexe, Rachida toujours dans les bons coups , ,,,,,,,elle arrive a ce qu'elle veut a la force du poignet paraît il d après les connaisseur.

Pourriez-vous élaborer.... force de poignet ?

briochegarnie le 16/10/2025 à 18:00

Après les bijoux et les contrats, Rachida Dati fait héberger sa sœur dans un logement social à Paris et bien ça se passe bien la vie pour elle, aucune honte car aucune éducation.

FrClaude2 le 16/10/2025 à 17:55

Elle vient faire son shopping à la friperie qui s'est installée à Perrache ?

kikidelaculture le 16/10/2025 à 17:54
Général Salan a écrit le 16/10/2025 à 16h37

encore une qui devrait faire un petit séjour à l'ombre.

bientôt, certainement, ouf.

Catalan le 16/10/2025 à 17:49
Radicha a écrit le 16/10/2025 à 17h07

Elle a fait taire Brice heurtefeu, depuis les LR la craignent. ''Virée'' des LR depuis peu mais encore soutenue pour la mairie de Paris....

pourquoi est elle crainte et obtient ce qu elleveut ? parceque elle est au courant des défauts ou histoires des uns ou des autres et qu elle est prête a baver et pour d autres parceque elle les tient par les c......s car il ne sont pas clairs

Logique le 16/10/2025 à 17:46

Ah je pensais qu'elle venait ce faire jugé pour les multiples affaires qu'elle a au c..

hollywood le 16/10/2025 à 17:42

rachida rend l'argent.

pokerface le 16/10/2025 à 17:42

elle est a l'image de la politique en France c'est à dire ne sert à rien, juste parader, profiter, prendre de l'argent et être arrogante.

DMPP le 16/10/2025 à 17:32

Voir wauquiez et ripailler à l'oeil,culture gastro lyonnaise mme la ministre de la culture,n'est pas sûre de vous plaire....le cinéma du salon de l'agriculture affligeant de tromperies,car ensuite faut voir le massacre,demandez à mme la préfète de lyon que vous allez sûrement rencontrer,du cinoche en 3d,ce qu'elle en pense de L214....

Radicha le 16/10/2025 à 17:07
Catalan a écrit le 16/10/2025 à 15h15

je me en fous complètement. Rachida ,rien ne l arrête, aucun complexe, Rachida toujours dans les bons coups , ,,,,,,,elle arrive a ce qu'elle veut a la force du poignet paraît il d après les connaisseur.

Elle a fait taire Brice heurtefeu, depuis les LR la craignent. ''Virée'' des LR depuis peu mais encore soutenue pour la mairie de Paris....

envoiture simone le 16/10/2025 à 17:01

la prétention incarné. aime trop l'argent et pas les Français.

hollywood le 16/10/2025 à 16:59

celle qui retourne sa veste en politique. ministre de la culture au rabais.

Amen le 16/10/2025 à 16:55

En faveur des territoires et de la jeunesse , tout est dit , et surtout n'allez pas croire qu'elle s'implique pour " toute " la jeunesse , non , juste pour une certaine catégorie de jeunesse , la plus représentative dans les délits et les faits divers.
Comment une femme comme ça peut être ministre ?
C'est son frère qui occupait son appartement de fonction à Paris pour faire son trafic de drogue !
Elle magouille dans tout , elle est corrompue à toutes les sauces , et elle représente l'État , c'est une honte !
C'est une anguille , elle est à la fois socialiste , LR , communiste , Renaissance , elle est tout à la fois pour passer et profiter partout , sauf au RN , vous l'aurez compris !

Général Salan le 16/10/2025 à 16:37

encore une qui devrait faire un petit séjour à l'ombre.

ahiiiiiii le 16/10/2025 à 16:36
aimelyon a écrit le 16/10/2025 à 16h12

Après les bijoux et les contrats, Rachida Dati fait héberger sa sœur dans un logement social à Paris. c'est inadmissible comme comportement sa présence à lyon n'est pas la bienvenue surtout à la sortie des usines du festival Lumière samedi 18/10 à Lyon 8. Montrer l'exemple avec autant de casseroles c'est encourager les jeunes à faire pareille.

Il faut noter qu'elle est toujours ministre, malgré plusieurs remaniements....
La petite amie de micron le nullos?

pouahhhhh ça puire le 16/10/2025 à 16:14
dégagez moi ça a écrit le 16/10/2025 à 15h13

Il parait qu'elle a trouver un logement HLM pour sa sœur!!!!!
Le jour ou elle sera maire de Paris, je vous raconte pas les notes d'habillement!!!!!!

Et son frère, un brigand notoire, des nouvelles?

aimelyon le 16/10/2025 à 16:12

Après les bijoux et les contrats, Rachida Dati fait héberger sa sœur dans un logement social à Paris. c'est inadmissible comme comportement sa présence à lyon n'est pas la bienvenue surtout à la sortie des usines du festival Lumière samedi 18/10 à Lyon 8. Montrer l'exemple avec autant de casseroles c'est encourager les jeunes à faire pareille.

Tirer la couverture à soi le 16/10/2025 à 15:36

Pas un mot de Dati sur la ville choisie pour accueillir le futur Musée National du Cinéma ? Pour Dati c'est compliqué de citer Lyon, le berceau du cinéma ?

et Lyon dans tout cela ? le 16/10/2025 à 15:25

Rachida procédera également à "la signature d’une convention de territoire entre le ministère de la Culture et la ville de Villeurbanne."
et pour Lyon ? Rien ,Nenni, Makayen walu! et la Machecroute ?

Catalan le 16/10/2025 à 15:15

je me en fous complètement. Rachida ,rien ne l arrête, aucun complexe, Rachida toujours dans les bons coups , ,,,,,,,elle arrive a ce qu'elle veut a la force du poignet paraît il d après les connaisseur.

dégagez moi ça le 16/10/2025 à 15:13

Il parait qu'elle a trouver un logement HLM pour sa sœur!!!!!
Le jour ou elle sera maire de Paris, je vous raconte pas les notes d'habillement!!!!!!

