La ministre de la Culture, Rachida Dati, en déplacement à Lyon et Villeurbanne ce vendredi 

La ministre de la Culture Rachida Dati se rendra ce vendredi 17 octobre 2025 à Villeurbanne puis à Lyon. Ce déplacement doit "illustrer l’engagement de la Ministre et du ministère de la Culture en faveur des territoires et de la jeunesse".

La visite débutera à 10h15 au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne. Les services de l'État indiquent que la ministre y prononcera "un discours relatif au rapprochement entre le TNP et le Pôle Pixel pour le développement de projets innovants entre spectacle vivant et nouvelles technologies." Elle procédera également à "la signature d’une convention de territoire entre le ministère de la Culture et la ville de Villeurbanne."

À 11h30, Rachida Dati se rendra à Lyon pour visiter "les nouveaux locaux de la CinéFabrique de Lyon." Un temps d’échange avec les étudiants sera suivi de "la signature d’un contrat d’objectifs, de moyens et de performances posant les grandes lignes stratégiques de la structure pour les 5 prochaines années et attestant d’un renfort du soutien de l’Etat, via le CNC."

La ministre rejoindra ensuite l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon à 12h45 pour "rencontrer des étudiants boursiers bénéficiaires de la mesure d’exonération des frais de scolarité des élèves boursiers dans les écoles territoriales, annoncée il y a quelques mois."

L’après-midi, Rachida Dati visitera à 14h30 l’école de cirque de Lyon, les UtoPistes, pour "la présentation du projet de la 'Cité Internationale des Arts du Cirque – les Utopistes' et des travaux d’amateurs et d’élèves de l’école de cirque." Le ministère de la Culture précise qu’elle annoncera "la labellisation “Pôle national de cirque” de la future Cité internationale des Arts du Cirque qui verra le jour à l’horizon 2028 à Vénissieux."