Un concert de casseroles de la CGT pour la venue de Rachida Dati à Villeurbanne : "Elle n'est pas la seule à en avoir"

Ce déplacement doit "illustrer l’engagement de la ministre et du ministère de la Culture en faveur des territoires et de la jeunesse".

La visite débutera à 10h15 au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne où Rachida Dati prononcera "un discours relatif au rapprochement entre le TNP et le Pôle Pixel pour le développement de projets innovants entre spectacle vivant et nouvelles technologies." Elle procédera également à "la signature d’une convention de territoire entre le ministère de la Culture et la ville de Villeurbanne."

Mais pour la CGT Spectacles, ce déplacement est "une provocation".

"Depuis des mois nous demandions la démission de Rachida Dati, qui assène mensonge sur mensonge, que ce soit aux professionnels de la culture ou dans sa déclaration de patrimoine. Non seulement elle n’a en rien défendu les budgets culturels, mais ses multiples mises en examen la rendent totalement inaudibles (sans même parler de déontologie)", attaque le syndicat.

La CGT appelle donc les travailleurs de la culture à se rassembler ce vendredi matin à 9h45 devant le parvis du TNP, place Lazare Goujon à Villeurbanne, "munis d’ustensiles de cuisine, pour montrer bruyamment et joyeusement à Mme Dati qu’elle n’est pas la seule à avoir des casseroles, mais que nous en avons assez de ses salades".