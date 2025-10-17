Social

Un concert de casseroles de la CGT pour la venue de Rachida Dati à Villeurbanne : "Elle n'est pas la seule à en avoir"

Un concert de casseroles de la CGT pour la venue de Rachida Dati à Villeurbanne : "Elle n'est pas la seule à en avoir"

Ce vendredi, la ministre de la Culture Rachida Dati se rendra à Villeurbanne puis à Lyon.

Ce déplacement doit "illustrer l’engagement de la ministre et du ministère de la Culture en faveur des territoires et de la jeunesse"

La visite débutera à 10h15 au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne où Rachida Dati prononcera "un discours relatif au rapprochement entre le TNP et le Pôle Pixel pour le développement de projets innovants entre spectacle vivant et nouvelles technologies." Elle procédera également à "la signature d’une convention de territoire entre le ministère de la Culture et la ville de Villeurbanne."

Mais pour la CGT Spectacles, ce déplacement est "une provocation".

"Depuis des mois nous demandions la démission de Rachida Dati, qui assène mensonge sur mensonge, que ce soit aux professionnels de la culture ou dans sa déclaration de patrimoine. Non seulement elle n’a en rien défendu les budgets culturels, mais ses multiples mises en examen la rendent totalement inaudibles (sans même parler de déontologie)", attaque le syndicat.

La CGT appelle donc les travailleurs de la culture à se rassembler ce vendredi matin à 9h45 devant le parvis du TNP, place Lazare Goujon à Villeurbanne, "munis d’ustensiles de cuisine, pour montrer bruyamment et joyeusement à Mme Dati qu’elle n’est pas la seule à avoir des casseroles, mais que nous en avons assez de ses salades".

Tags :

Rachida Dati

villeurbanne

38 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Catalan le 17/10/2025 à 17:46
Ouplala a écrit le 17/10/2025 à 17h20

Il se dit qu'il faut coucher pour réussir.
Quelle carrière !
C'est dans les vieilles casseroles que l'on fait les meilleures soupes.

d après les connaisseurs elle fait dans la soupe haut de gamme et paraît il , les nombreux gourmets ne tiennent pas a le révéler .

Signaler Répondre
avatar
Tabareau69004 le 17/10/2025 à 17:43
0057-109403 a écrit le 17/10/2025 à 10h59

ca te dérange moins de financer un parti condamné politique condamner pour détournement de fond.

on a un ministre mis en examen en place et ce qui vous dérange c'est que des gens le rappelle.

SVP, merci de réprendre ce commentaire et de l'écrire en Français pour qu'il soit intelligible. Il est possible à tout âge de prendre des cours d'orthographe. Ça permet d'élever un peu son niveau intellectuel.

Signaler Répondre
avatar
Ouplala le 17/10/2025 à 17:20

Il se dit qu'il faut coucher pour réussir.
Quelle carrière !
C'est dans les vieilles casseroles que l'on fait les meilleures soupes.

Signaler Répondre
avatar
kool le 17/10/2025 à 15:54

Concert de casseroles sponsorisé par TEFAL🤭

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 17/10/2025 à 14:07

Oh dati si tu savais tout le mal que tu fais à la démocratie,à la justice,au 7ème art,restes rue st dominique et inspire toi du nom de la station de métro"la muette",ça nous fera des vacances,et on se sentira moins cons et connes...le mur des cons et des connes du syndicat de la magistrature en rappel!...

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 17/10/2025 à 12:18
Tabareau69004 a écrit le 17/10/2025 à 08h25

La CGT, syndicat politique, toujours d'obédience communiste, bien plus au service de l'anti capitalisme que des salariés. Un véritable fléau pour la France qui, entre autres, tient les rênes de la SNCF en lançant des grèves tous azimuts, parfois sans raison déclarée. Faiblement représentative chez les fonctionnaires, inaudible chez les salariés du privé, bien conscients que ce syndicat apporte plus d'inconvénients que d'avantages. La CGT, championne toutes catégories des manifestations hebdomadaires, accueillant avec plaisir les black blocks qui permettent de faire grossir leurs rangs. La CGT qui double toujours le nombre de manifestants dans les rues, comme le feraient des régimes autoritaires comme à Cuba. Bref, un certain pouvoir, mais uniquement un pouvoir de nuisances.

ou le ministère de l'intérieur qui minimise le nombre de manifestants

Signaler Répondre
avatar
Canut 69001 le 17/10/2025 à 12:11
Tabareau69004 a écrit le 17/10/2025 à 08h25

La CGT, syndicat politique, toujours d'obédience communiste, bien plus au service de l'anti capitalisme que des salariés. Un véritable fléau pour la France qui, entre autres, tient les rênes de la SNCF en lançant des grèves tous azimuts, parfois sans raison déclarée. Faiblement représentative chez les fonctionnaires, inaudible chez les salariés du privé, bien conscients que ce syndicat apporte plus d'inconvénients que d'avantages. La CGT, championne toutes catégories des manifestations hebdomadaires, accueillant avec plaisir les black blocks qui permettent de faire grossir leurs rangs. La CGT qui double toujours le nombre de manifestants dans les rues, comme le feraient des régimes autoritaires comme à Cuba. Bref, un certain pouvoir, mais uniquement un pouvoir de nuisances.

Citez vos sources de vos fakes news ou retournez jouer aux boules sur la place Tabareau

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 17/10/2025 à 12:04

Rachida, une véritable anguille, capable de se transformer en serpent venimeux pour arriver, surtout si elle sait des choses en particulier avec ses amis , bref Kaa le serpent du livre de la jungle qui hypnotise Bagheera " aie confiannnnnnccccce "

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 17/10/2025 à 10:59
Ben voyons a écrit le 17/10/2025 à 08h38

La CGT ne fait plus de syndicalisme elle fait de la politique d’extreme gauche. Cette entité doit perdre son statut de syndicat pour être clairement identifié comme parti politique. Actions, declarations, prises de positions, agressions, stigmatisions d’une catégorie de Français,antenne satellite de Nupes que nous finançons contraints et forcés.

ca te dérange moins de financer un parti condamné politique condamner pour détournement de fond.

on a un ministre mis en examen en place et ce qui vous dérange c'est que des gens le rappelle.

Signaler Répondre
avatar
0057-109403 le 17/10/2025 à 10:41
Mamie48 a écrit le 17/10/2025 à 07h55

La CGT-LFI vole toujours raz le bitume… les élus gauchistes sont blancs comme neige. Attendons les marmites à leur gourou. Et vive la démocratie rouge… comme toujours les gens n’ont pas à exister sauf ceux de leur secte

ben vas y personne ne t'empêche de manifester contre les élus gauchistes.
ah non a droite on ne manifeste que pour sa gueule (manifestation du medef contre zucman du rn contre la justice)

Signaler Répondre
avatar
Génial ! le 17/10/2025 à 10:39

La CGT est jalouse parce que d'autres ont aussi des casseroles. Ce syndicat n'a pas le monopole des casseroles.

Signaler Répondre
avatar
ou encore le 17/10/2025 à 10:35
LFI 69 a écrit le 17/10/2025 à 10h20

Rachida Dati et la culture c'est comme l'extrême droite et l'humanisme, c'est antinomique.

Extrème gauche et démocratie ! par exemple !

Signaler Répondre
avatar
Lyonnais07 le 17/10/2025 à 10:23

« Travailleur de la culture ». Expression synonyme d’intermitant du travail peut-être ?

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 17/10/2025 à 10:20

Rachida Dati et la culture c'est comme l'extrême droite et l'humanisme, c'est antinomique.

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 17/10/2025 à 09:54

Femme d'affaires dans les affaires de la ripouxblique,la mairede du 7ème arrondissement,la ministre du 7ème art,elle va s'en sortir du 7 à sète?,7/7,pas si claire,encore moins sainte ni touche....

Signaler Répondre
avatar
krytcheck le 17/10/2025 à 09:44

La CGT qui parle de déontologie ??
Savoureux, non ?

Signaler Répondre
avatar
Chris696969 le 17/10/2025 à 09:28

"munis d’ustensiles de cuisine, pour montrer bruyamment et joyeusement à Mme Dati qu’elle n’est pas la seule à avoir des casseroles, mais que nous en avons assez de ses salades".

Pas de jugements hâtifs, on s'exprime comme on peut...

Signaler Répondre
avatar
oh ben alors là le 17/10/2025 à 09:17
Monpays a écrit le 17/10/2025 à 08h06

Elle a peut être des casseroles,mais, l'antisémitisme d'une certaine CGT officine plus politico-stalinienne et charia compatible que syndicaliste constitue en soi non pas une gamelle mais un chaudron d'apothicaire ! Le chaudron de la duplicité, de la confusion des genres et du communautarisme .

Tout ça est bien balancé et tellement vrai !

Signaler Répondre
avatar
oh punaise le 17/10/2025 à 09:16

Il va y avoir de la bagarre !

Signaler Répondre
avatar
Rappel ! le 17/10/2025 à 09:13
Ex Précisions a écrit le 17/10/2025 à 07h38

Dans un an elle va de toute façon rejoindre le petit Nicolas ;-)

Dans un an les khmers et leur sbires de gauche vont de toute façon s'effondrer !

Signaler Répondre
avatar
CuCulterreux ! le 17/10/2025 à 09:09
Mont Monnet a écrit le 17/10/2025 à 08h26

Du spectacle à Lyon en perspective.

Les "cultureux" croient qu'ils ne seront pas touché par l appauvrissemnt général et la baisse des subventions à gauche comme à droite !

Signaler Répondre
avatar
La plus grande arriviste de France en déplacement à Lyon le 17/10/2025 à 09:09

Hum hum elle a dû flairer un bon coup à faire dans notre région.
Une rencontre avec Aulas n'est pas citée, étonnant !

Signaler Répondre
avatar
pie69 le 17/10/2025 à 09:00
Ben voyons a écrit le 17/10/2025 à 08h38

La CGT ne fait plus de syndicalisme elle fait de la politique d’extreme gauche. Cette entité doit perdre son statut de syndicat pour être clairement identifié comme parti politique. Actions, declarations, prises de positions, agressions, stigmatisions d’une catégorie de Français,antenne satellite de Nupes que nous finançons contraints et forcés.

Tout à fait d’accord !
J’irais même plus loin : CGT = LFI !

Signaler Répondre
avatar
Gone-69 le 17/10/2025 à 08:59

Je n'aurai pas mis de "s" à inaudible. Peut être une vieille réaction due à l'apprentissage de la langue française, et à la relecture de mes textes.

Signaler Répondre
avatar
Ben voyons le 17/10/2025 à 08:38

La CGT ne fait plus de syndicalisme elle fait de la politique d’extreme gauche. Cette entité doit perdre son statut de syndicat pour être clairement identifié comme parti politique. Actions, declarations, prises de positions, agressions, stigmatisions d’une catégorie de Français,antenne satellite de Nupes que nous finançons contraints et forcés.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 08:37
Mont Monnet a écrit le 17/10/2025 à 08h26

Du spectacle à Lyon en perspective.

Elle fait sa tournée d'adieux ;-)

Signaler Répondre
avatar
Grossefatigue le 17/10/2025 à 08:34
y aura t il a écrit le 17/10/2025 à 08h26

des drapeaux palestiniens?

maintenant ce sera des drapeaux malgaches

Signaler Répondre
avatar
y aura t il le 17/10/2025 à 08:26
viandooor a écrit le 17/10/2025 à 08h04

Les gauchiasses en pleine démonstration de leur expertise....

des drapeaux palestiniens?

Signaler Répondre
avatar
Mont Monnet le 17/10/2025 à 08:26

Du spectacle à Lyon en perspective.

Signaler Répondre
avatar
Tabareau69004 le 17/10/2025 à 08:25

La CGT, syndicat politique, toujours d'obédience communiste, bien plus au service de l'anti capitalisme que des salariés. Un véritable fléau pour la France qui, entre autres, tient les rênes de la SNCF en lançant des grèves tous azimuts, parfois sans raison déclarée. Faiblement représentative chez les fonctionnaires, inaudible chez les salariés du privé, bien conscients que ce syndicat apporte plus d'inconvénients que d'avantages. La CGT, championne toutes catégories des manifestations hebdomadaires, accueillant avec plaisir les black blocks qui permettent de faire grossir leurs rangs. La CGT qui double toujours le nombre de manifestants dans les rues, comme le feraient des régimes autoritaires comme à Cuba. Bref, un certain pouvoir, mais uniquement un pouvoir de nuisances.

Signaler Répondre
avatar
Monpays le 17/10/2025 à 08:06

Elle a peut être des casseroles,mais, l'antisémitisme d'une certaine CGT officine plus politico-stalinienne et charia compatible que syndicaliste constitue en soi non pas une gamelle mais un chaudron d'apothicaire ! Le chaudron de la duplicité, de la confusion des genres et du communautarisme .

Signaler Répondre
avatar
Bl le 17/10/2025 à 08:04

Ça coûte une blinde le spectacle d état...

Signaler Répondre
avatar
viandooor le 17/10/2025 à 08:04

Les gauchiasses en pleine démonstration de leur expertise....

Signaler Répondre
avatar
Fred690001 le 17/10/2025 à 08:01
Mamie48 a écrit le 17/10/2025 à 07h55

La CGT-LFI vole toujours raz le bitume… les élus gauchistes sont blancs comme neige. Attendons les marmites à leur gourou. Et vive la démocratie rouge… comme toujours les gens n’ont pas à exister sauf ceux de leur secte

Apparemment Mamie aime bien LR et ses 40 voleurs, tellement habituée...

Signaler Répondre
avatar
Mamie48 le 17/10/2025 à 07:55

La CGT-LFI vole toujours raz le bitume… les élus gauchistes sont blancs comme neige. Attendons les marmites à leur gourou. Et vive la démocratie rouge… comme toujours les gens n’ont pas à exister sauf ceux de leur secte

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 17/10/2025 à 07:39

Et voilà la nouvelle démocratie,avec cette bidouilleuse de la bidouille de la bande à niko,les gaullistes gaulés(ées),la liste est si longue de ces membres toujours actifs et actives,car quand c'est fini,ce n'est pas fini,l'influence a toujours son éffet,comme un virus,demandez à étienne blanc,"l'ain...fluence",le flux du fric,de la même trempe,avocat....au gnouff,pain sec et gamelle d'eau,mieux saisir les comptes,pour tout solder.
A devoir à la population.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 17/10/2025 à 07:38

Dans un an elle va de toute façon rejoindre le petit Nicolas ;-)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.