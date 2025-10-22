Culture

Les dinos débarquent à Lyon avec MiniWorld

De monstrueux dinosaures de 4 mètres de long ont élu domicile dans une jungle luxuriante et envahissante donnant la possibilité de connaître le frisson inattendu d'être la prochaine bouchée du Tyrannosaure Rex capable d'avaler 230 kg de viande d'un coup.

A MiniWorld Lyon à Vaulx-en-Velin, la nouvelle exposition ravit petits et grands (Lire la suite sur Lyon Poche)

3 commentaires
Bonne année et bonne SANTÉ le 22/10/2025 à 15:41
un bon moment pour les petits c'est a dire ?
Le petit Sarkozy ?

Connor McLeod le 22/10/2025 à 14:46

Toujours un plaisir d'aller chez Mini World,
un bon moment pour les petits comme pour les grands

Ex Précisions le 22/10/2025 à 13:45

Non mais ça fait 5 ans 1/2 qu'on est dans l'ère des dinosaures à Lyon et la Métropole, pas besoin de payer pour les voir ;-)
Avec eux on régresse avant la découverte du feu car ça pollue cette combustion.

