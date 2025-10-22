A MiniWorld Lyon à Vaulx-en-Velin, la nouvelle exposition ravit petits et grands (Lire la suite sur Lyon Poche)
Mercredi 22 Octobre 2025 à 11h20
Les dinos débarquent à Lyon avec MiniWorld
De monstrueux dinosaures de 4 mètres de long ont élu domicile dans une jungle luxuriante et envahissante donnant la possibilité de connaître le frisson inattendu d'être la prochaine bouchée du Tyrannosaure Rex capable d'avaler 230 kg de viande d'un coup.
Tags :
miniworld
un bon moment pour les petits c'est a dire ?Signaler Répondre
Le petit Sarkozy ?
Toujours un plaisir d'aller chez Mini World,Signaler Répondre
un bon moment pour les petits comme pour les grands
Non mais ça fait 5 ans 1/2 qu'on est dans l'ère des dinosaures à Lyon et la Métropole, pas besoin de payer pour les voir ;-)Signaler Répondre
Avec eux on régresse avant la découverte du feu car ça pollue cette combustion.