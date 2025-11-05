Printemps de Pérouges 2026 : Theodora, première tête d’affiche annoncée

Theodora, phénomène de la nouvelle scène française, se produira le samedi 27 juin 2026 dans le parc du château de Saint-Maurice-de-Rémens, lieu chargé d’histoire puisqu’il abrite la maison d’enfance d’Antoine de Saint-Exupéry.

Lauréate des Flammes 2025 et déjà considérée comme l’une des voix les plus puissantes de sa génération, Theodora s’impose comme une artiste complète, magnétique et inclassable. Révélation du projet MEGA BBL et auteure du tube Kongolese sous BBL, certifié diamant, elle revendique une esthétique audacieuse mêlant rap, pop, afro et électronique.

Sa tournée des Zéniths s’étant vendue en quelques heures, sa venue à Pérouges s’annonce déjà comme un moment fort du festival.

Le Printemps de Pérouges, plus grand open air de l’Ain, se tiendra du 23 au 28 juin 2026. L’édition 2025 avait attiré plus de 40 000 festivaliers, confirmant le succès croissant de cet événement incontournable.

La billetterie pour le concert de Theodora ouvre le 7 novembre à 12h, à partir de 55 euros. D’autres annonces suivront dans les semaines à venir.