Nuit de la Saint-Sylvestre : à Lyon et dans le Rhône, des dizaines de voitures brûlées, 15 interpellations

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à l'occasion du Nouvel An, de nombreuses voitures ont été incendiées dans l'agglomération lyonnaise.

Plusieurs dizaines de véhicules ont ainsi été détruites, notamment à Vaulx-en-Velin, Lyon, Villeurbanne, Bron, Givors ou encore Meyzieu. L'an dernier, on en déplorait une cinquantaine.

Selon nos informations, 15 interpellations ont pu être menées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre dans le Rhône pour des faits de dégradations par le feu, vol, tirs de mortiers ou liés aux stupéfiants.

Outre les voitures incendiées, plusieurs violences urbaines ont éclaté. La préfecture du Rhône se refuse à commenter mais selon une source sécuritaire, il s'agissait de l'une des nuits du Nouvel An les plus "calmes depuis 10 ans", avec pratiquement aucun affrontement entre les forces de l'ordre et des individus mal intentionnés.

Un chiffre qui se confirmerait également à l'échelle régionale, avec, toujours selon nos informations, 154 voitures brûlées contre 188 l'an dernier en Auvergne-Rhône-Alpes.

A noter enfin qu'aucun blessé n'a été à déplorer durant cette nuit.

On croit rêver le 01/01/2026 à 17:37

154 voitures brulées et tout va bien pour la préfecture.

J6 le 01/01/2026 à 17:17
Jacques3 a écrit le 01/01/2026 à 14h50

Arrêtez donc de raconter n'importe quoi. Dans le lot, il y des arnaques à l'assurance mais, contrairement à ce que vous dites, c'est loin, très loin d'être la majorité.
La majorité provient bie, d'actes de délinquances, de jeunes inoccupés qui trouvent plaisir à faire ça.

Bien évidemment. Tout le monde sait

Traveler le 01/01/2026 à 17:08

pauvre France

Ex Précisions le 01/01/2026 à 17:06
3V a écrit le 01/01/2026 à 13h37

0 voiture brûlée à Vénissieux et Rillieux, impossible !
Les chiffres sont truqués.

Bien sûr qu'il y en a eu dans ces 2 communes, mais comme ça brûle tout le temps chez eux on n'en parle même plus...

Coooool le 01/01/2026 à 16:57

Cool! On sait pourquoi les primes d'assurances augmentent encore cette année.

123456 le 01/01/2026 à 16:34

Dans la situation catastrophique où nous nous trouvons, le bilan est plutôt positif. L'avenir pourrait être beaucoup, beaucoup plus difficile...

Sécurité!!!!!!!! le 01/01/2026 à 16:26

Et oui comme d'habitude quand y'a pas de sécurité, c'est le far west. (Un vrais Western)!!!!!!!!

Bukele, vite ! le 01/01/2026 à 16:26

Tout cela prendra fin le jour où nous adapterons les politiques carcérales de Bukele au Salvador.

Bibi Fricotin le 01/01/2026 à 16:14

les traditions se perdent...
mais on préféra augmenter les taxes que de faire payer les 15 interpellés (auxquels on financera les avocats véreux)

bien d'accord le 01/01/2026 à 16:05
Insuffisant et honteux a écrit le 01/01/2026 à 14h31

Que ces gens ne se félicitent point..ces chiffres restent intolérables. Ça reste 154 véhicules détruits et qui n'aurait jamais dû être brûlés. C'est scandaleux.

Alors c'est bien beau vos feux d'artifice tirés a chaque nouvelle année, les gens aiment bien prendre de nouvelles résolutions alors en voilà une :

punir les racailles qui gâchent les vies des autres.

Majeur ? En taule, pour de vrai hein .
Mineur ? Bah t'ira en taule le jour de tes 18 ans.

Dans les deux cas amendes a payer . Qu'ils remboursent les dégâts causés. Mineur au moment des faits ? Bah tu quittes l'école, tu trouves un taf et tu payes.
Ou on te colle une dette d'office que tu commenceras à rembourser a 18 ans.

Ce pays doit durcir le ton face à la racaille.

je suis bien d'accord, les juges rouges laxistes ont laissé partir un délinquant sous bracelet électronique multicondamné en Guadeloupe pour des vacances !
On croit rêver !

pire a ailleurs le 01/01/2026 à 15:49

en suisse c’ete la pire soirée au monde des jeunes morts en faisant la fête dans bar qui appartient a une française

talion le 01/01/2026 à 15:46
Insuffisant et honteux a écrit le 01/01/2026 à 14h31

Que ces gens ne se félicitent point..ces chiffres restent intolérables. Ça reste 154 véhicules détruits et qui n'aurait jamais dû être brûlés. C'est scandaleux.

Alors c'est bien beau vos feux d'artifice tirés a chaque nouvelle année, les gens aiment bien prendre de nouvelles résolutions alors en voilà une :

punir les racailles qui gâchent les vies des autres.

Majeur ? En taule, pour de vrai hein .
Mineur ? Bah t'ira en taule le jour de tes 18 ans.

Dans les deux cas amendes a payer . Qu'ils remboursent les dégâts causés. Mineur au moment des faits ? Bah tu quittes l'école, tu trouves un taf et tu payes.
Ou on te colle une dette d'office que tu commenceras à rembourser a 18 ans.

Ce pays doit durcir le ton face à la racaille.

Bien dit et les tirs de mortier à oullins les dealers vers monoprix la rue Pierre semard la gare d oullins merci d avoir supprimer le commissariat

Effectivement le 01/01/2026 à 15:26

La préfète est au service de la Macrotterie.
Tout va bien juste une impression d'insécurité.
Comment croire ceux qui mentent et dissimulent la triste réalité de leur incapacité.

Bilderberg le 01/01/2026 à 15:17

La conférence la plus secrète au monde est tenu dans des lieu privés et très riches pour ceux qui dirigent ce monde et nos vies au quotidien.
Laisser le chaos s’installer est une Aubaine pour diriger les moutons qui demandent plus de sécurité, sans leur la donner en leur prenant leur libertés individuelle peu à peu …etc….

Bah le 01/01/2026 à 14:56

Comme diraient les sénateurs et Nunez ce sont des violences « traditionnelles » augmentons encore les taxes obligatoires sur l’ensemble des contrats d’assurances des honnêtes gens pour financer les nouvelles traditions.

tropcestrop le 01/01/2026 à 14:56
Bon a écrit le 01/01/2026 à 14h44

Vous avez bien raison, quelle déchéance
Le pire c’est que la suite on ne la connaîtra pas, quelles peines pour ces individus ?
Qui va payer …

Des surprimes sur tout les contrats d'assurance. Eux ne paient jamais rien! Bizarre vous les arrêtez pour quoi alors?

Jacques3 le 01/01/2026 à 14:50
Hakim a écrit le 01/01/2026 à 14h04

Je te laisse le soin de parler avec eux.
La majorité sont des arnaques aux assurances

Arrêtez donc de raconter n'importe quoi. Dans le lot, il y des arnaques à l'assurance mais, contrairement à ce que vous dites, c'est loin, très loin d'être la majorité.
La majorité provient bie, d'actes de délinquances, de jeunes inoccupés qui trouvent plaisir à faire ça.

Tout va bien ! le 01/01/2026 à 14:48

Se félicite la préfecture, seulement 154 voitures brûlées et soyons certain que les 15 personnes interpellées seront rapidement libérées avec les excuses des juges !

Bon le 01/01/2026 à 14:44
Golfsurfer a écrit le 01/01/2026 à 13h24

Bonjour amis lyonnais
Ben oui quel bonheur il n.y a que 154 voitures brûlées
Maintenant parlez en avec les personnes concernées
Pauvre France et quelle déchéance

Vous avez bien raison, quelle déchéance
Le pire c’est que la suite on ne la connaîtra pas, quelles peines pour ces individus ?
Qui va payer …

ironie le 01/01/2026 à 14:34

un bon juge :: affaire classé!!! aucune voiture de( l'élite)même le vélo de doucet est intact

Bobby 69 le 01/01/2026 à 14:33

Ça me fait rire de lire 154 voitures brûlée c est calme, je trouve 154 de trop et c est déplorable

Insuffisant et honteux le 01/01/2026 à 14:31

Que ces gens ne se félicitent point..ces chiffres restent intolérables. Ça reste 154 véhicules détruits et qui n'aurait jamais dû être brûlés. C'est scandaleux.

Alors c'est bien beau vos feux d'artifice tirés a chaque nouvelle année, les gens aiment bien prendre de nouvelles résolutions alors en voilà une :

punir les racailles qui gâchent les vies des autres.

Majeur ? En taule, pour de vrai hein .
Mineur ? Bah t'ira en taule le jour de tes 18 ans.

Dans les deux cas amendes a payer . Qu'ils remboursent les dégâts causés. Mineur au moment des faits ? Bah tu quittes l'école, tu trouves un taf et tu payes.
Ou on te colle une dette d'office que tu commenceras à rembourser a 18 ans.

Ce pays doit durcir le ton face à la racaille.

Doué en maths le journaliste le 01/01/2026 à 14:30

"Plusieurs dizaines (20?30?40?..90?) contre une cinquantaine l'an dernier" : typiquement la phrase fourre-tout, qui n'a aucun sens.

on se contente de peu ! le 01/01/2026 à 14:26

moins que l an dernier ! non ça devrait être aucune voiture brûlée ! et la oui on pourrait être satisfait

Ce n'est plus à la page... le 01/01/2026 à 14:26

Il faudra se mettre au goût du temps et brûler des vélos...

madame la Marquise le 01/01/2026 à 14:16

Quand la préfète déclare que les peines contre les délinquants sont justes, que son patron déclare que l'immigration est une chance pour la France, et délivre encore plus de visas a l'Algérie , il n'y a plus grand chose a faire!
Au fait Monsieur le Président je n'ai pas regardé vos vœux hier soir, mais ça m'a pas manqué 🤣🤣

SufeurduGolf le 01/01/2026 à 14:04
Golfsurfer a écrit le 01/01/2026 à 13h24

Bonjour amis lyonnais
Ben oui quel bonheur il n.y a que 154 voitures brûlées
Maintenant parlez en avec les personnes concernées
Pauvre France et quelle déchéance

Et c est 154 dans la région Rhône Alpes Auvergne donc avant de parler avec émotion, pose toi et lis comme il faut et ne dis pas mes chers lyonnais cher condescendant

Hakim le 01/01/2026 à 14:04
Golfsurfer a écrit le 01/01/2026 à 13h24

Bonjour amis lyonnais
Ben oui quel bonheur il n.y a que 154 voitures brûlées
Maintenant parlez en avec les personnes concernées
Pauvre France et quelle déchéance

Je te laisse le soin de parler avec eux.
La majorité sont des arnaques aux assurances

French connection le 01/01/2026 à 14:03

Il faut donc se montrer satisfaits puisque seulement 154 voitures brûlées cette nuit de réveillon au lieu de 188 l'an dernier. Ah, ah, ah ! se satisfaire de minimiser les faits, pauvre France !

raleur le 01/01/2026 à 14:02

il n’y à aucune raison à ces actes sauf la démence

Si on le dit le 01/01/2026 à 13:49

Quelques véhicules brûlés , quelques vols , quelques agressions , quelques fusillades , quelques conduites sous proto , quelques mortiers d’artifice dans la gueule des policiers , sans oublier 17 euros d’augmentation pour les smicards ( même ceux dont la voiture a été brûlée ) , vous voyez les fachos que tout va bien dans notre beau pays !!!!!!

MINI STAR le 01/01/2026 à 13:39
Golfsurfer a écrit le 01/01/2026 à 13h24

Bonjour amis lyonnais
Ben oui quel bonheur il n.y a que 154 voitures brûlées
Maintenant parlez en avec les personnes concernées
Pauvre France et quelle déchéance

Ça donne envie de chanter le générique des mondes engloutis 🤣😂😂

3V le 01/01/2026 à 13:37

0 voiture brûlée à Vénissieux et Rillieux, impossible !
Les chiffres sont truqués.

Golfsurfer le 01/01/2026 à 13:24

Bonjour amis lyonnais
Ben oui quel bonheur il n.y a que 154 voitures brûlées
Maintenant parlez en avec les personnes concernées
Pauvre France et quelle déchéance

