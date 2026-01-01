Nuit de la Saint-Sylvestre : à Lyon et dans le Rhône, des dizaines de voitures brûlées, 15 interpellations

Plusieurs dizaines de véhicules ont ainsi été détruites, notamment à Vaulx-en-Velin, Lyon, Villeurbanne, Bron, Givors ou encore Meyzieu. L'an dernier, on en déplorait une cinquantaine.

Selon nos informations, 15 interpellations ont pu être menées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre dans le Rhône pour des faits de dégradations par le feu, vol, tirs de mortiers ou liés aux stupéfiants.

Outre les voitures incendiées, plusieurs violences urbaines ont éclaté. La préfecture du Rhône se refuse à commenter mais selon une source sécuritaire, il s'agissait de l'une des nuits du Nouvel An les plus "calmes depuis 10 ans", avec pratiquement aucun affrontement entre les forces de l'ordre et des individus mal intentionnés.

Un chiffre qui se confirmerait également à l'échelle régionale, avec, toujours selon nos informations, 154 voitures brûlées contre 188 l'an dernier en Auvergne-Rhône-Alpes.

A noter enfin qu'aucun blessé n'a été à déplorer durant cette nuit.