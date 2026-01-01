Nuit de la Saint-Sylvestre : à Lyon et dans le Rhône, des dizaines de voitures brûlées, 15 interpellations

Plusieurs dizaines de véhicules ont ainsi été détruites, notamment à Vaulx-en-Velin, Lyon, Villeurbanne, Bron, Givors ou encore Meyzieu. L'an dernier, on en déplorait une cinquantaine.
Selon nos informations, 15 interpellations ont pu être menées lors de la nuit de la Saint-Sylvestre dans le Rhône pour des faits de dégradations par le feu, vol, tirs de mortiers ou liés aux stupéfiants.
Outre les voitures incendiées, plusieurs violences urbaines ont éclaté. La préfecture du Rhône se refuse à commenter mais selon une source sécuritaire, il s'agissait de l'une des nuits du Nouvel An les plus "calmes depuis 10 ans", avec pratiquement aucun affrontement entre les forces de l'ordre et des individus mal intentionnés.
Un chiffre qui se confirmerait également à l'échelle régionale, avec, toujours selon nos informations, 154 voitures brûlées contre 188 l'an dernier en Auvergne-Rhône-Alpes.
A noter enfin qu'aucun blessé n'a été à déplorer durant cette nuit.
154 voitures brulées et tout va bien pour la préfecture.Signaler Répondre
Bien évidemment. Tout le monde saitSignaler Répondre
pauvre FranceSignaler Répondre
Bien sûr qu'il y en a eu dans ces 2 communes, mais comme ça brûle tout le temps chez eux on n'en parle même plus...Signaler Répondre
Cool! On sait pourquoi les primes d'assurances augmentent encore cette année.Signaler Répondre
Dans la situation catastrophique où nous nous trouvons, le bilan est plutôt positif. L'avenir pourrait être beaucoup, beaucoup plus difficile...Signaler Répondre
Et oui comme d'habitude quand y'a pas de sécurité, c'est le far west. (Un vrais Western)!!!!!!!!Signaler Répondre
Tout cela prendra fin le jour où nous adapterons les politiques carcérales de Bukele au Salvador.Signaler Répondre
les traditions se perdent...Signaler Répondre
mais on préféra augmenter les taxes que de faire payer les 15 interpellés (auxquels on financera les avocats véreux)
je suis bien d'accord, les juges rouges laxistes ont laissé partir un délinquant sous bracelet électronique multicondamné en Guadeloupe pour des vacances !Signaler Répondre
On croit rêver !
en suisse c’ete la pire soirée au monde des jeunes morts en faisant la fête dans bar qui appartient a une françaiseSignaler Répondre
Bien dit et les tirs de mortier à oullins les dealers vers monoprix la rue Pierre semard la gare d oullins merci d avoir supprimer le commissariatSignaler Répondre
La préfète est au service de la Macrotterie.Signaler Répondre
Tout va bien juste une impression d'insécurité.
Comment croire ceux qui mentent et dissimulent la triste réalité de leur incapacité.
La conférence la plus secrète au monde est tenu dans des lieu privés et très riches pour ceux qui dirigent ce monde et nos vies au quotidien.Signaler Répondre
Laisser le chaos s’installer est une Aubaine pour diriger les moutons qui demandent plus de sécurité, sans leur la donner en leur prenant leur libertés individuelle peu à peu …etc….
Comme diraient les sénateurs et Nunez ce sont des violences « traditionnelles » augmentons encore les taxes obligatoires sur l’ensemble des contrats d’assurances des honnêtes gens pour financer les nouvelles traditions.Signaler Répondre
Des surprimes sur tout les contrats d'assurance. Eux ne paient jamais rien! Bizarre vous les arrêtez pour quoi alors?Signaler Répondre
Arrêtez donc de raconter n'importe quoi. Dans le lot, il y des arnaques à l'assurance mais, contrairement à ce que vous dites, c'est loin, très loin d'être la majorité.Signaler Répondre
La majorité provient bie, d'actes de délinquances, de jeunes inoccupés qui trouvent plaisir à faire ça.
Se félicite la préfecture, seulement 154 voitures brûlées et soyons certain que les 15 personnes interpellées seront rapidement libérées avec les excuses des juges !Signaler Répondre
Vous avez bien raison, quelle déchéanceSignaler Répondre
Le pire c’est que la suite on ne la connaîtra pas, quelles peines pour ces individus ?
Qui va payer …
un bon juge :: affaire classé!!! aucune voiture de( l'élite)même le vélo de doucet est intactSignaler Répondre
Ça me fait rire de lire 154 voitures brûlée c est calme, je trouve 154 de trop et c est déplorableSignaler Répondre
Que ces gens ne se félicitent point..ces chiffres restent intolérables. Ça reste 154 véhicules détruits et qui n'aurait jamais dû être brûlés. C'est scandaleux.Signaler Répondre
Alors c'est bien beau vos feux d'artifice tirés a chaque nouvelle année, les gens aiment bien prendre de nouvelles résolutions alors en voilà une :
punir les racailles qui gâchent les vies des autres.
Majeur ? En taule, pour de vrai hein .
Mineur ? Bah t'ira en taule le jour de tes 18 ans.
Dans les deux cas amendes a payer . Qu'ils remboursent les dégâts causés. Mineur au moment des faits ? Bah tu quittes l'école, tu trouves un taf et tu payes.
Ou on te colle une dette d'office que tu commenceras à rembourser a 18 ans.
Ce pays doit durcir le ton face à la racaille.
"Plusieurs dizaines (20?30?40?..90?) contre une cinquantaine l'an dernier" : typiquement la phrase fourre-tout, qui n'a aucun sens.Signaler Répondre
moins que l an dernier ! non ça devrait être aucune voiture brûlée ! et la oui on pourrait être satisfaitSignaler Répondre
Il faudra se mettre au goût du temps et brûler des vélos...Signaler Répondre
Quand la préfète déclare que les peines contre les délinquants sont justes, que son patron déclare que l'immigration est une chance pour la France, et délivre encore plus de visas a l'Algérie , il n'y a plus grand chose a faire!Signaler Répondre
Au fait Monsieur le Président je n'ai pas regardé vos vœux hier soir, mais ça m'a pas manqué 🤣🤣
Et c est 154 dans la région Rhône Alpes Auvergne donc avant de parler avec émotion, pose toi et lis comme il faut et ne dis pas mes chers lyonnais cher condescendantSignaler Répondre
Je te laisse le soin de parler avec eux.Signaler Répondre
La majorité sont des arnaques aux assurances
Il faut donc se montrer satisfaits puisque seulement 154 voitures brûlées cette nuit de réveillon au lieu de 188 l'an dernier. Ah, ah, ah ! se satisfaire de minimiser les faits, pauvre France !Signaler Répondre
il n’y à aucune raison à ces actes sauf la démenceSignaler Répondre
Quelques véhicules brûlés , quelques vols , quelques agressions , quelques fusillades , quelques conduites sous proto , quelques mortiers d’artifice dans la gueule des policiers , sans oublier 17 euros d’augmentation pour les smicards ( même ceux dont la voiture a été brûlée ) , vous voyez les fachos que tout va bien dans notre beau pays !!!!!!Signaler Répondre
Ça donne envie de chanter le générique des mondes engloutis 🤣😂😂Signaler Répondre
0 voiture brûlée à Vénissieux et Rillieux, impossible !Signaler Répondre
Les chiffres sont truqués.
Bonjour amis lyonnaisSignaler Répondre
Ben oui quel bonheur il n.y a que 154 voitures brûlées
Maintenant parlez en avec les personnes concernées
Pauvre France et quelle déchéance
il faisait trop froid cette nuit ???Signaler Répondre