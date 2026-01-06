Faits Divers

Qualification de l'Algérie : des débordements signalés à la Guillotière à Lyon, la police intervient
Ce mardi soir, l'Algérie s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant difficilement la République Démocratique du Congo (1-0).

Immédiatement après la délivrance signée Adil Boulbina, de nombreux supporters des Fennecs se sont emparés des rues de la Guillotière à Lyon pour fêter la victoire.

Mais plus la soirée avançait, plus la situation dégénérait.

Selon nos informations, jusqu'à 500 individus massés place Gabriel Péri se sont ensuite dispersés en groupes, dont certains ont bloqué la circulation, y compris sur les quais du Rhône. Des jets de projectiles ont également eu lieu.

La police est intervenue, faisant notamment usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule vers 22h.

Une interpellation a été menée.

Reste à savoir ce qu'il adviendra du quart de finale de l'Algérie face au Nigéria ce samedi en fin d'après-midi.

A noter que la députée RN et candidate aux élections métropolitaines Tiffany Joncour s'est retrouvée bloquée ce mardi par les supporters algériens, provoquant sa colère sur les réseaux sociaux.

Amen le 06/01/2026 à 23:00

Une photo prise en hiver aurait été plus logique !
Eté , printemps , automne , hiver , c'est toujours la même chose.

