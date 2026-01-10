Sécurité

Coupe d'Afrique des Nations : la CRS83 déployée dans Lyon pour le match Algérie-Nigeria

Coupe d'Afrique des Nations : la CRS83 déployée dans Lyon pour le match Algérie-Nigeria
Coupe d'Afrique des Nations : la CRS83 déployée dans Lyon pour le match Algérie-Nigeria - LyonMag

Les Algériens vont-ils se qualifier en demi-finale de la CAN ?

Ce samedi soir, les Fennecs affronteront le Nigeria. Et quel que soit le résultat connu vers 19h, de possibles débordements sont anticipés par les autorités.

La préfecture du Rhône a retenu les enseignements de la soirée de mardi, suite à la victoire algérienne face au Congo, lorsque des centaines d'individus avaient bloqué la circulation et multiplié les jets de projectiles.

Des chants racistes hostiles aux juifs et aux Marocains avaient également été entonnés dans les rues de la capitale des Gaules.

La CRS83 sera ainsi déployée à Lyon ce samedi, en soutien d'un important dispositif de forces de l'ordre.

Tags :

can

algeriens

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Pour l’efficacité le 10/01/2026 à 18:55

C’est l’ICE de Trump qu’il faut déployer !!!!

Signaler Répondre
avatar
Haha chehh pour eux le 10/01/2026 à 18:44
3-0 pour le Nigeria et 35 interpellations a écrit le 10/01/2026 à 16h42

Tout mon soutien aux nigériens. L’équipe algérienne est très moyenne, pour ne pas dire faible.
Ensuite ce qui se passera dans la rue est à l’image de la société, divisée par une mairie gauchiste est clivante.

T’avais vu juste à 80 min ils en ont en pris 2 hahaaa

Signaler Répondre
avatar
jojo de la duchére le 10/01/2026 à 18:34
Bonne soirée. a écrit le 10/01/2026 à 17h24

Beaucoup de réussite a l’Algérie 🇩🇿 et bon courage pour la victoire ✌️.

+1 et 1 et 2 et 3 viva l'algerie et vive le sport

Signaler Répondre
avatar
Amen le 10/01/2026 à 18:23

60ème minute : Algérie 0 Nigéria 2

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 10/01/2026 à 18:23

EN plus ils perdent,
Alors ils vont pleurer, chouiner et se plaindre, le seul truc qu'ils savent faire!
Bon de toute manière ils vont foutre le bordel et on ne fera rien malheureusement
Qu'ils rentrent dans leur beau pays progressiste

Signaler Répondre
avatar
Dupon le 10/01/2026 à 18:16

Lamentable une fois de plus

Signaler Répondre
avatar
La honte... le 10/01/2026 à 18:02

Les auteurs de ces probables futurs débordements ne sont pas capables de se voir eux-mêmes ?

Ils ne se rendent pas compte de ce à quoi ils ressemblent, de l'image qu'ils renvoient ?

Signaler Répondre
avatar
johnny le 10/01/2026 à 18:01

Avec ou sans les crs sa sera pareils avec eux

Signaler Répondre
avatar
Bonne soirée. le 10/01/2026 à 17:24

Beaucoup de réussite a l’Algérie 🇩🇿 et bon courage pour la victoire ✌️.

Signaler Répondre
avatar
J6 le 10/01/2026 à 17:18

Chehhh

Signaler Répondre
avatar
Les footeux du bled le 10/01/2026 à 16:59

Une chose est certaine, les supporters algériens casseront et s’affronteront à la police quelque soit le résultat.

Signaler Répondre
avatar
Lyontoujours le 10/01/2026 à 16:52
3-0 pour le Nigeria et 35 interpellations a écrit le 10/01/2026 à 16h42

Tout mon soutien aux nigériens. L’équipe algérienne est très moyenne, pour ne pas dire faible.
Ensuite ce qui se passera dans la rue est à l’image de la société, divisée par une mairie gauchiste est clivante.

Quand est ce que l on enverra la facture des moyens déployés et des dégâts occasionnés ici par leurs concitoyens en Algerie ?

Signaler Répondre
avatar
CAN2025 maroc le 10/01/2026 à 16:44

le Maroc et le sénégalaise ont gagné leur ticket pour le demi-finales aucun problème à Lyon si il y a 1/2 finale Maroc Algérie prépare vous à la plus grande dinguerie sur les réseaux sociaux

Signaler Répondre
avatar
3-0 pour le Nigeria et 35 interpellations le 10/01/2026 à 16:42

Tout mon soutien aux nigériens. L’équipe algérienne est très moyenne, pour ne pas dire faible.
Ensuite ce qui se passera dans la rue est à l’image de la société, divisée par une mairie gauchiste est clivante.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.