Ce samedi soir, les Fennecs affronteront le Nigeria. Et quel que soit le résultat connu vers 19h, de possibles débordements sont anticipés par les autorités.
La préfecture du Rhône a retenu les enseignements de la soirée de mardi, suite à la victoire algérienne face au Congo, lorsque des centaines d'individus avaient bloqué la circulation et multiplié les jets de projectiles.
Des chants racistes hostiles aux juifs et aux Marocains avaient également été entonnés dans les rues de la capitale des Gaules.
La CRS83 sera ainsi déployée à Lyon ce samedi, en soutien d'un important dispositif de forces de l'ordre.
